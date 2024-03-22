Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Anak-Anak Muda Semangat Bangunkan Warga Makan Sahur meski Diguyur Hujan Deras

Hana Mufidah , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |10:48 WIB
Viral Anak-Anak Muda Semangat Bangunkan Warga Makan Sahur meski Diguyur Hujan Deras
Viral anak-anak muda tetap semangat membangunkan warga makan sahur meski diguyur hujan deras. (Foto: Instagram @unikinfold)
A
A
A

SECUPLIK video viral anak-anak muda tetap semangat bangunkan sahur meski diguyur hujan deras. Hujan tersebut tidak menghentikan mereka bernyanyi dan mengelilingi kampung membangunkan warga untuk makan sahur.

Video unggahan akun TikTok @nadifahifahh yang viral ini menampilkan puluhan anak muda bernyanyi dengan semangat untuk membangunkan sahur. 

Mereka berjalan mengelilingi kampung dengan mengenakan jas hujan untuk menghalau derasnya hujan.

Anak-anak muda ini ternyata terkenal dengan nama Sekeloa Selatan. Sejak bulan Ramadhan tahun lalu, mereka sudah konsisten membangunkan warga untuk makan sahur dengan cara kreatif ini. 

Viral anak-anak muda tetap semangat membangunkan warga makan sahur meski diguyur hujan deras. (Foto: Instagram @unikinfold)

Diketahui Sekeloa Selatan berasal dari Bandung, Jawa Barat. Mereka seringkali membagikan kegiatan ini melalui unggahan di akun TikTok @sekeloaselatann.

Tidak jarang, mereka juga melakukan live TikTok saat membangunkan warga untuk santap sahur.

Cara kreatif ini dilakukan sebagai inisiatif mereka sendiri. Bahkan, gaya membangunkan sahur tersebut mereka gunakan sebagai ajang berekspresi.

Mereka bernyanyi hingga bersholawat dengan kompak. Meski melewati jalan gang yang kecil dan sempit, anak-anak muda ini tetap menyalurkan rasa semangatnya untuk membangunkan warga. 

