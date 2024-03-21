Viral Stadion Manchester City Gelar Buka Puasa Ramadhan Bersama, Dihadiri Ratusan Orang

VIRAL stadion milik klub raksasa Inggris Manchester City yakni Etihad Stadium menggelar buka puasa Ramadhan bersama. Acara ifthar ini berlangsung pada 15 Maret 2024.

Acara yang disebut Open Iftar tersebut diselenggarakan oleh Ramadan Tent Project. Mereka pun telah mengadakan acara buka puasa bersama pada bulan Ramadhan di seluruh wilayah Inggris.

Dilansir The National News, Kamis (21/3/2024), tidak hanya Etihad Stadium yang berkesempatan menjadi tuan rumah buka puasa bersama, Stadion Komunitas Gtech Brentford, Ewood Park di Blackburn, Stadion Cherry Red Records AFC Wimbledon, The Hawthorns di West Brom, dan masih banyak lagi akan menjadi tuan rumah untuk acara Open Iftar selanjutnya pada Ramadhan tahun ini.

Dalam unggahan Dr Abdullah bin Saleh Al Naeem, dibagikan suasana di Etihad Stadium. Acara ini dihadiri ratusan orang tanpa memandang etnis dan agama tertentu. Berbagai rangkaian acara dijalankan hingga buka puasa yang diadakan di pinggir lapangan sepakbola.

Omar Salha, pendiri dan CEO Ramadan Tent Project, mengatakan acara ini terbuka untuk semua umat beragama.

"Selama lebih dari satu dekade, Ramadan Tent Project telah menghubungkan dan mengumpulkan lebih dari 1 juta orang dari semua latar belakang melalui Festival Ramadhan tahunan dan inisiatif unggulan bernama Open Iftar," ujar Omar Salha.