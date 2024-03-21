Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Stadion Manchester City Gelar Buka Puasa Ramadhan Bersama, Dihadiri Ratusan Orang

Hana Mufidah , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |15:21 WIB
Viral Stadion Manchester City Gelar Buka Puasa Ramadhan Bersama, Dihadiri Ratusan Orang
Viral stadion Manchester City menggelar buka puasa Ramadhan bersama. (Foto: Istimewa/Instagram)
A
A
A

VIRAL stadion milik klub raksasa Inggris Manchester City yakni Etihad Stadium menggelar buka puasa Ramadhan bersama. Acara ifthar ini berlangsung pada 15 Maret 2024.

Acara yang disebut Open Iftar tersebut diselenggarakan oleh Ramadan Tent Project. Mereka pun telah mengadakan acara buka puasa bersama pada bulan Ramadhan di seluruh wilayah Inggris.

Viral stadion Manchester City menggelar buka puasa Ramadhan bersama. (Foto: Istimewa/Instagram)

Dilansir The National News, Kamis (21/3/2024), tidak hanya Etihad Stadium yang berkesempatan menjadi tuan rumah buka puasa bersama, Stadion Komunitas Gtech Brentford, Ewood Park di Blackburn, Stadion Cherry Red Records AFC Wimbledon, The Hawthorns di West Brom, dan masih banyak lagi akan menjadi tuan rumah untuk acara Open Iftar selanjutnya pada Ramadhan tahun ini.

Dalam unggahan Dr Abdullah bin Saleh Al Naeem, dibagikan suasana di Etihad Stadium. Acara ini dihadiri ratusan orang tanpa memandang etnis dan agama tertentu. Berbagai rangkaian acara dijalankan hingga buka puasa yang diadakan di pinggir lapangan sepakbola.

Omar Salha, pendiri dan CEO Ramadan Tent Project, mengatakan acara ini terbuka untuk semua umat beragama.

"Selama lebih dari satu dekade, Ramadan Tent Project telah menghubungkan dan mengumpulkan lebih dari 1 juta orang dari semua latar belakang melalui Festival Ramadhan tahunan dan inisiatif unggulan bernama Open Iftar," ujar Omar Salha. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement