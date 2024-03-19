Apakah Sholat Badiyah Isya Lebih Utama daripada Tarawih?

APAKAH sholat badiyah Isya lebih utama daripada tarawih? Dai muda asal Yogyakarta Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menerangkan bahwa waktu yang tepat untuk sholat badiyah Isya adalah persis setelah Sholat Isya, sebelum tarawih.

Namun, para ulama membolehkan untuk dikerjakan setelah sholat tarawih, atau di tengah-tengah tarawih, bagi yang tidak sempat mengerjakannya setelah Isya.

Dilansir Konsultasisyariah.com, dipaparkan dalam kitab Kasyaful Qana', ulama Mazhab Hambali Al Buhuti mengatakan:

(ووقتها) أي التراويح (بعد) صلاة (العشاء و) بعد (سنتها) قال المجد في شرحه:؛ لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار فكان إتباعها لها أولى (قبل الوتر إلى طلوع الفجر الثاني)

"Waktu sholat tarawih; setelah Sholat Isya dan setelah sholat sunnah. Majdud Din dalam syarahnya mengatakan, 'Karena sholat sunnah bakdiyah Isya makruh diakhirkan dari Sholat Isya, dan jika dikerjakan setelah Sholat Isya, itu lebih baik, waktunya sebelulm witir sampai terbit fajar."

Beliau melanjutkan:

وإن صلى التراويح بعد العشاء وقبل سنتها صح جزما ولكن الأفضل فعلها بعد السنة على المنصوص

"Jika ada orang yang sholat tarawih setelah Isya, sebelum sholat sunnah badiyah, sholatnya sah. Hanya saja yang afdhol dikerjakan setelah sholat sunnah berdasarkan keterangan Imam Ahmad." (Kasyaful Qana', 1:426)