Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Apakah Sholat Badiyah Isya Lebih Utama daripada Tarawih?

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |15:19 WIB
Apakah Sholat Badiyah Isya Lebih Utama daripada Tarawih?
Ilustrasi hukum sholat badiyah Isya setelah tarawih. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

APAKAH sholat badiyah Isya lebih utama daripada tarawih? Dai muda asal Yogyakarta Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menerangkan bahwa waktu yang tepat untuk sholat badiyah Isya adalah persis setelah Sholat Isya, sebelum tarawih.

Namun, para ulama membolehkan untuk dikerjakan setelah sholat tarawih, atau di tengah-tengah tarawih, bagi yang tidak sempat mengerjakannya setelah Isya.

Info grafis keutamaan sholat tarawih. (Foto: Okezone)

Dilansir Konsultasisyariah.com, dipaparkan dalam kitab Kasyaful Qana', ulama Mazhab Hambali Al Buhuti mengatakan:

(ووقتها) أي التراويح (بعد) صلاة (العشاء و) بعد (سنتها) قال المجد في شرحه:؛ لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار فكان إتباعها لها أولى (قبل الوتر إلى طلوع الفجر الثاني)

"Waktu sholat tarawih; setelah Sholat Isya dan setelah sholat sunnah. Majdud Din dalam syarahnya mengatakan, 'Karena sholat sunnah bakdiyah Isya makruh diakhirkan dari Sholat Isya, dan jika dikerjakan setelah Sholat Isya, itu lebih baik, waktunya sebelulm witir sampai terbit fajar."

Beliau melanjutkan:

وإن صلى التراويح بعد العشاء وقبل سنتها صح جزما ولكن الأفضل فعلها بعد السنة على المنصوص

"Jika ada orang yang sholat tarawih setelah Isya, sebelum sholat sunnah badiyah, sholatnya sah. Hanya saja yang afdhol dikerjakan setelah sholat sunnah berdasarkan keterangan Imam Ahmad." (Kasyaful Qana', 1:426) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/614/3184300/sholat-o3bm_large.jpg
Tata Cara Sholat Jenazah, Lengkap dengan Niat dan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183347/sholat-Thf8_large.jpg
Syarat dan Bacaan Niat Sholat Qashar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/330/3182054/sholat-YxJv_large.jpg
Sholat Tahajud Berjamaah, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/614/3180844/sholat-MjQr_large.jpg
Ragu Sudah Baca Al Fatihah, Sholat Perlu Diulang? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/614/3180373/sholat-9bpl_large.jpg
Pejamkan Mata saat Sholat, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/330/3179727/sholat-3hNq_large.jpg
Ada Najis di Pakaian, Sholat Tetap Sah?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement