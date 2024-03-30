Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Berkat Usulan Indonesia, UNESCO Akui Idul Fitri dan Idul Adha sebagai Hari Besar Keagamaan

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |12:01 WIB
Berkat Usulan Indonesia, UNESCO Akui Idul Fitri dan Idul Adha sebagai Hari Besar Keagamaan
Ilustrasi UNESCO mengakui Idul Fitri dan Idul Adha sebagai Hari Besar Keagamaan berkat usulan Indonesia. (Foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

ALHAMDULILLAH, The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau UNESCO mengakui Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari besar keagamaan. Hal ini bisa terwujud berkat usulan Indonesia dan negara lainnya.

"Atas usulan Indonesia, dan didukung lebih dari 30 negara, UNESCO telah mengakui Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha sebagai Hari Besar Keagamaan," jelas unggahan akun Instagram @kniukemdikbud, dikutip pada Sabtu (30/3/2024).

Info grafis sunah-sunah sebelum Sholat Idul Fitri. (Foto: Okezone)

Diterangkan bahwa salah satu poin keputusannya adalah meminta UNESCO untuk memastikan bahwa pada kedua hari tersebut, UNESCO tidak akan akan diselenggarakan pertemuan resmi apa pun di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis.

Duta Besar Republik Indonesia di Paris yang merupakan Delegasi Tetap RI untuk UNESCO menyampaikan usulan ini pada sidang ke-219 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris pada 26 Maret 2024. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
