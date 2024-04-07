Gelar Media Gathering Ramadhan 2024, Dompet Dhuafa Kenalkan Gerakan Lapor Lapar

LEMBAGA sosial Dompet Dhuafa menggelar media gathering di bulan Ramadhan 2024 ini. Dalam kegiatan tersebut mereka sekaligus memperkenalkan gerakan Lapor Lapar.

Lapor Lapar merupakan aksi nyata untuk membantu orang-orang yang kurang mampu dari segi ekonomi, dan saat ini masih berfokus di Jabodetabek. Mereka akan mendapat makan gratis melalui program ini.

"Lapor Lapar launching pada 26 Maret 2024 lalu," kata Senior Officer Aliansi Strategic dan Volunteer Dompet Dhuafa Syamsul Ardiansyah saat Media Gathering di kawasan Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Ia menerangkan gerakan Lapor Lapar ini juga terbentuk setelah melihat angka kemiskinan di Indonesia yang terus bertambah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata dia, angkanya sudah mencapai 29 juta jiwa.

"Kami hadir dengan Lapor Lapar untuk membantu masalah kelaparan," ujarnya.

Sementara Direktur Dompet Dhuafa Bambang Suherman mengatakan gerakan Lapor Lapar mewadahi antara muzaki dengan mustahik. Tujuannya coba mengatasi kantong-kantong kelaparan di Jabodetabek.

"Sumber makanannya berasal dari warung yang ada di tingkat RW. Warga kalau lapar tinggal ke warung itu," ungkapnya.