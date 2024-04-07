Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Gelar Media Gathering Ramadhan 2024, Dompet Dhuafa Kenalkan Gerakan Lapor Lapar

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |14:37 WIB
Gelar Media Gathering Ramadhan 2024, Dompet Dhuafa Kenalkan Gerakan Lapor Lapar
Dompet Dhuafa menggelar Media Gathering Ramadhan 2024 sekaligus memperkenalkan gerakan Lapor Lapar. (Foto: Okezone/Hantoro)
A
A
A

LEMBAGA sosial Dompet Dhuafa menggelar media gathering di bulan Ramadhan 2024 ini. Dalam kegiatan tersebut mereka sekaligus memperkenalkan gerakan Lapor Lapar.

Lapor Lapar merupakan aksi nyata untuk membantu orang-orang yang kurang mampu dari segi ekonomi, dan saat ini masih berfokus di Jabodetabek. Mereka akan mendapat makan gratis melalui program ini.

"Lapor Lapar launching pada 26 Maret 2024 lalu," kata Senior Officer Aliansi Strategic dan Volunteer Dompet Dhuafa Syamsul Ardiansyah saat Media Gathering di kawasan Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Ia menerangkan gerakan Lapor Lapar ini juga terbentuk setelah melihat angka kemiskinan di Indonesia yang terus bertambah. 

Media Gathering Dompet Dhuafa Ramadhan 2024. (Foto: Hantoro/Okezone)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata dia, angkanya sudah mencapai 29 juta jiwa.

"Kami hadir dengan Lapor Lapar untuk membantu masalah kelaparan," ujarnya.

Sementara Direktur Dompet Dhuafa Bambang Suherman mengatakan gerakan Lapor Lapar mewadahi antara muzaki dengan mustahik. Tujuannya coba mengatasi kantong-kantong kelaparan di Jabodetabek.

"Sumber makanannya berasal dari warung yang ada di tingkat RW. Warga kalau lapar tinggal ke warung itu," ungkapnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/613/3139897/cahaya_hati_indonesia-UxIC_large.jpg
Siang Ini di Cahaya Hati Indonesia “Berlindung ke Allah dari Kejahatan Malam” bersama David Chalik, Ustadz Hilmi Firdaus dan Ustadzah Inarotul Ain, Pukul 12.00 WIB di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/614/3077839/cerita-wanita-cantik-sembuh-dari-kehidupan-abnormal-setelah-masuk-islam-tEHluQQGXW.jpg
Cerita Wanita Cantik Sembuh dari Kehidupan Abnormal Setelah Masuk Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/614/3076997/cerita-gadis-cantik-ucap-syahadat-setelah-dapat-bukti-tuhan-itu-satu-B2nZHQdjkI.jpg
Cerita Gadis Cantik Ucap Syahadat Setelah Dapat Bukti Tuhan Itu Satu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/614/3076648/diusir-hingga-dimasukkan-ke-kandang-hewan-kisah-perjuangan-mualaf-desima-GJbRR95SEy.jpg
Diusir hingga Dimasukkan ke Kandang Hewan, Kisah Perjuangan Mualaf Desima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/614/3076333/kisah-si-cantik-silvi-masuk-islam-usai-lihat-pria-idamannya-sholat-dan-mengaji-j2YYYAgm8a.jpg
Kisah si Cantik Silvi Masuk Islam Usai Lihat Pria Idamannya Sholat dan Mengaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/614/3075683/kisah-wanita-cantik-masuk-islam-setelah-baca-surat-al-baqarah-YyJ7uEh3Pt.jpg
Kisah Wanita Cantik Masuk Islam Setelah Baca Surat Al Baqarah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement