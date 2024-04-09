Jadwal Sholat di Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 H/10 April 2024 M

JADWAL sholat di hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah/10 April 2024 MAsehi untuk semua daerah Indonesia. Dapat memudahkan ketika hendak menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Silakan simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.13

Subuh: 04.23

Zuhur: 11.43

Asar: 14.56

Magrib: 17.45

Isya: 18.53

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.57

Subuh: 05.07

Zuhur: 12.25

Asar: 15.43

Magrib: 18.24

Isya: 19.33

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.39

Subuh: 04.49

Zuhur: 12.08

Asar: 15.23

Magrib: 18.09

Isya: 19.17