Viral Pemuda Amerika Berjalan 35.000 Langkah ke Masjid demi Ikut Kajian Islam

Viral pemuda Amerika Serikat berjalan 35.000 langkah ke masjid demi ikut kajian Islam. (Foto: Instagram @sahabatsurga)

VIRAL seorang pemuda Amerika Serikat berusia 14 tahun berjalan menuju masjid menempuh 3 jam perjalanan dengan 35.000 langkah. Hal ini dia dilakukan demi bisa mengikuti kajian Islam di masjid tersebut yang diberi tajuk Hasanat. Masya Allah.

Dilansir dari unggahan video viral akun Instagram @sahabatsurga, memperlihatkan seorang pemuda berbincang dengan ustadz masjid Amerika Serikat. Ketika ditanya alasannya datang ke masjid, remaja laki-laki tersebut menjawab untuk mengikuti kegiatan Islami Hasanat di sana.

Arti dari hasanat atau hasanah adalah suatu kenikmatan atau kebaikan. Dijelaskan dalam kitab Tafsir Al Jalalain karya Imam Jalaludin Al Mahalli dan Imam Jalaludin Al Suyuti, hasanat atau hasanah bisa berupa dua makna, yaitu kebaikan berupa nikmat di dunia dan kebaikan di akhirat.

Diketahui remaja Amerika tersebut baru memeluk Islam sejak setahun yang lalu dan belajar mengenai Islam dari kajian di internet. Ia merasa Islam merupakan satu-satunya agama yang tersisa di dunia dan merasakan kebenaran di dalamnya, bahkan sejak masih sangat kecil.