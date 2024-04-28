Terinspirasi Asmaul Husna, Ini Daftar Nama Anak Laki-Laki Islami Bermakna Mulia

NAMA anak laki-laki Islami bermakna mulia yang terinspirasi dari Asmaul Husna dibahas Okezone Muslim kali ini. Diketahui bahwa nama Islami memiliki makna penuh kebaikan dan bisa menjadi doa hingga sang buah hati beranjak dewasa kelak.

"Hukum memberi nama Islami adalah sunnah. Menamai anak juga akan jadi doa," ujar Ustadz Hadi Saifullah, sekretaris dewan keluarga Masjid El Syifa Ciganjur, saat dihubungi Okezone beberapa waktu lalu.

Maka itu, perlu diperhatikan bahwa nama anak juga akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat kelak. Seperti dijelaskan dalam hadits berikut ini:

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم

Artinya: "Dari Abu Darda Radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda, 'Sungguh kalian semua akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian. Maka itu, perbaguslah nama-nama kalian'." (Lihat Muhyiddin Abu Zakariya An-Nawawi, Al-Adzkarun Nawawi, (Beirut: Dar Kutub: 2004), halaman 411)