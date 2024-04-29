Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa agar Timnas Indonesia U-23 Menang Melawan Uzbekistan di Semifinal Piala Asia 2024

Hantoro , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |12:29 WIB
Bacaan Doa agar Timnas Indonesia U-23 Menang Melawan Uzbekistan di Semifinal Piala Asia 2024
Ilustrasi bacaan doa agar Timnas Indonesia U-23 menang melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia 2024. (Foto: PSSI)
BACAAN doa agar Timnas Indonesia U-23 menang melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia 2024 dibahas Okezone Muslim. Pertandingan tersebut akan berlangsung hari ini, Senin 29 April 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. 

Perjalanan Timnas Indonesia U-23 menembus babak semifinal Piala Asia 2024 sangatlah luar biasa. Ini tentunya tidak lepas dari kerja keras Skuad Garuda Muda serta dukungan dan doa para suporter di Qatar maupun Tanah Air. 

Bagi kaum Muslimin yang hendak menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia U-23 versus Uzbekistan nanti malam, sangat baik jika sebelumnya memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diniatkan agar Rizky Ridho Ramadhani dan kawan-kawan bisa meraih kemenangan.

Pada dasarnya tidak ada doa khusus untuk memohon kemenangan dalam sebuah pertandingan. Namun secara umum, bisa membaca doa memohon kemudahan. 

Timnas Indonesia U-23. (Foto: AFC)

Dikutip dari Rumaysho.com, doa ini adalah doa yang shahih dari Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam berisi permohonan berbagai kemudahan dalam segala urusan.

Dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

Arab latin: Allahumma laa sahla illa maa ja’altahu sahlaa, wa anta taj’alul hazna idza syi’ta sahlaa.

Artinya: "Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah." 

Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya (3/255). Dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi 'Umar, Ibnus Suni dalam 'Amal Yaum wal Lailah. (Lihat Jaami'ul Ahadits, 6/257, Asy-Syamilah)

Sanad hadits ini shahih sebagaimana dikatakan Syekh Syu'aib Al Arnauth dalam tahqiq-nya terhadap Shahih Ibnu Hibban. 

