Ketika Abu Nawas Lawan 3 Orang Cerdik Gara-Gara Jumlah Bulu Keledai

ABU Nawas bertemu tiga orang cerdik. Ketika itu ada tiga orang yang dikenal pintar dan cerdik, juga suka menantang orang-orang yang setara dengannya. Mereka pun gemar berkeliling ke banyak negeri.

Ketika itu tiga orang cerdik tersebut memasuki kampung Abu Nawas. Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi tiga orang itu, namun tidak tahu harus bagaimana akhirnya penduduk setempat melaporkannya kepada Abu Nawas, karena mereka yakin Abu Nawas bisa menandinginya.

Kemudian Abu Nawas setuju. Dengan senang hati, ia akan mengadu kepintaran dengan tiga orang yang dikenal cerdik tersebut. Saat itu mereka adu kepintaran di sebuah lapangan, sehingga masyarakat bisa menontonnya.

Satu dari tiga orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?"

Disebut bodoh, Abu Nawas ternyata tidak marah, justru membalasnya dengan senyum. Lalu ia menjawabnya dengan nada santai, "Tentu itu mudah. Pusat bumi ada di bawah kakiku."

Namun ketiga orang cerdik itu tidak terima dengan jawaban dari Abu Nawas. Mereka bertanya kembali bagaimana Abu Nawas bisa tahu.

"Kalau kalian tidak percaya, ukur saja sendiri," ujar Abu Nawas, seperti dikutip dari kanal YouTube Ansor Umar.