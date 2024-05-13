JADWAL sholat hari Selasa 14 Mei 2024 Masehi/6 Dzulqa'dah 1445 Hijriah di Indonesia bisa disimak di sini. Insya Allah memudahkan dalam menunaikan ibadah sholat lima waktu secara berjamaah di masjid.
Mari disimak jadwal sholat untuk semua wilayah di Indonesia, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.05
Subuh: 04.14
Zuhur: 11.37
Asar: 14.59
Magrib: 17.37
Isya: 18.49
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 04.55
Subuh: 05.05
Zuhur: 12.19
Asar: 15.39
Magrib: 18.10
Isya: 19.23