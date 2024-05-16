Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Inilah Jumlah Jarak Jalan Kaki Jamaah Haji Selama di Tanah Suci, Berapa Puluh Kilometer?

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |11:04 WIB
Inilah Jumlah Jarak Jalan Kaki Jamaah Haji Selama di Tanah Suci, Berapa Puluh Kilometer?
Ilustrasi jumlah jarak jalan kaki jamaah haji saat di Tanah Suci. (Foto: Okezone/Dani Jumadil Akhir)
MUSIM haji selalu menjadi momen yang dinantikan oleh umat Islam di dunia. Setiap tahunnya jutaan jamaah haji berbondong-bondong menuju Tanah Suci untuk menunaikan Rukun Islam urutan yang kelima tersebut.

Dalam rangkaian ibadah haji, para jamaah tidak hanya dituntut menjalankan berbagai prosesi keagamaan, tetapi juga harus siap menghadapi tantangan fisik yang cukup berat. 

Salah satu aspek yang kerap menjadi perhatian adalah jarak yang harus ditempuh jamaah haji dengan berjalan kaki.

Dari perjalanan antara masjid suci hingga rute prosesi ibadah seperti tawaf dan sai, para jamaah haji harus menempuh jarak yang cukup jauh.

Dikutip unggahan viral akun Instagram @igecreator, diketahui jumlah jarak yang akan ditempuh jamaah haji saat berjalan kaki dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. 

Jamaah haji sai di Bukit Shafa dan Marwah. (Foto: Istimewa/nu.or.id)

Berikut adalah seberapa jauh jarak tempuh yang harus dilalui para jamaah haji serta tantangan yang akan dihadapi di tengah perjalanan spiritual ini.

Dimulai dari lempar jumrah, jarak tenda di Mina ke Jamarat terhitung sekira 4 kilometer. Pergi-pulang berarti 8 km. Lalu jika dilakukan 1, 2, atau 3 kali maka akan menjadi sekira 3 x 8 km = 24 km.

Dilanjutkan dengan rangkaian tawaf 7 putaran. Jika dihitung rata-rata sekali putaran tawaf adalah 500 meter. Ini berada pada jalur yang berdekatan dengan Kakbah. Artinya apabila terdapat 7 putaran, maka jarak tempuh jamaah haji saat tawaf adalah 500 meter x 7 = 3,5 km.

Selanjutnya rangkaian sai dengan jarak dari Bukit Shafa ke Marwah adalah 450 meter. Jika melakukan 7 kali, maka jarak tempuhnya adalah 450 meter x 7 = 3,15 km. 

Secara keseluruhan total jarak tempuh jamaah haji berjalan kaki untuk rangkaian ibadah adalah 24 + 3,5 + 3,15 = 30,65 km.

Jumlah tersebut merupakan total jalan kaki saat melaksanakan rangkaian ibadah wajib haji. Ini masih belum termasuk jalan kaki ibadah lain atau jarak dari penginapan ke masjid atau kegiatan lainnya. 

