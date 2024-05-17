Hewan Kutu Mampu Poran-porandakan Mesir? Ini Kata Alquran dan Sains

ALQURAN dan sains mengungkap hewan kecil seperti kutu menyimpan fakta-fakta mengejutkan. Selama ini kutu dianggap sebagai salah satu serangga yang mengganggu kehidupan manusia.

Di dalam kitab suci Alquran, kutu dikaitkan dengan musibah yang menimpa bangsa Mesir sebagai bentuk mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Musa Alaihissallam.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ

Artinya: "Maka Kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa." (QS Al A'raf: 133)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa serangan topan, serangan belalang, serangan kutu, dan serangan katak memorak-morandakan penduduk Mesir saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengubah air menjadi darah.

Dilansir buku "Tafsir Ilmi Mengenai Hewan Jilid Pertama dalam Perspektif Alquran dan Sains (2016)", diterangkan bahwa kutu menunjuk pada kelompok hewan Artropoda yang berukuran kecil, bahkan sangat kecil. Adapun jenisnya sendiri beragam macam seperti kutu badan, kutu rambut, kutu busuk, hingga kutu pubis.