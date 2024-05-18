Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa agar Berhenti Kecanduan Rokok

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |11:10 WIB
Doa agar Berhenti Kecanduan Rokok
Ilustrasi doa agar berhenti kecanduan rokok. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DOA agar berhenti kecanduan rokok dibahas Okezone Muslim. Syekh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz yang pernah menjabat sebagai ketua komisi fatwa di Arab Saudi (Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta') mengatakan merokok menurut para ulama hukumnya adalah haram. 

Ia menerangkan, seperti dikutip dari Rumaysho.com, telah diketahui juga bahaya yang begitu banyak yang ditimbulkan dari rokok. Itulah mengapa rokok haram tanpa diragukan lagi. 

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Syekh 'Abdul 'Aziz mengungkapkan para pakar kesehatan telah menyatakan bahwa rokok dapat menimbulkan bahaya yang amat banyak. Oleh karena itu, wajib bagi setiap Muslim untuk meninggalkan dan berhati-hati dengan rokok.

Allah Subhanahu wa Ta'a melarang orang yang beriman mencelakakan diri sendiri. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS Al Baqarah: 195) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An-Nisaa: 29) 

Halaman:
1 2
