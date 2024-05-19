Jadwal Sholat Awal Pekan Hari Senin 20 Mei 2024 M/12 Dzulqa'dah 1445 H

Ilustrasi jadwal sholat awal pekan di Indonesia. (Foto: Okezone)

JADWAL sholat awal pekan hari Senin 20 Mei 2024 Masehi/12 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Insya Allah membuat mudah Muslimin di Indonesia dalam mengerjakan ibadah sholat fardhu berjamaah di masjid.

Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Tanah Air Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.07

Subuh: 04.17

Zuhur: 11.38

Asar: 14.58

Magrib: 17.38

Isya: 18.49

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.55

Subuh: 05.05

Zuhur: 12.20

Asar: 15.40

Magrib: 18.14

Isya: 19.25

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.35

Subuh: 04.45

Zuhur: 12.03

Asar: 15.23

Magrib: 18.01

Isya: 19.11