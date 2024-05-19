Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Pindah Rumah ke Seberang Masjid, Bule Australia Ini Dapat Hidayah Islam dan Mantap Jadi Mualaf

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |20:31 WIB
Pindah Rumah ke Seberang Masjid, Bule Australia Ini Dapat Hidayah Islam dan Mantap Jadi Mualaf
Ilustrasi bule Australia mantap jadi mualaf usai pindah rumah ke seberang masjid. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH kisah bule Australia Fitrah Pham (22) mantap menjadi mualaf. Pria yang memiliki darah keturunan Vietnam ini mantap masuk Islam setelah dirinya dan keluarga pindah ke rumah baru di Lakemba, Australia, pada 2004. 

Pasalnya, ada sebuah masjid raya yang megah berdiri di seberang rumah barunya itu. Bermula dari situlah kisah spiritual Fitrah Pham bermula.

Kisah mualaf bule Australia Fitrah Pham usai pindah rumah ke seberang masjid. (Foto: YouTube Renung Kalbu)

Dilansir kanal YouTube Renung Kalbu, ia bercerita sepekan tinggal di Lakemba ada orang asing yang menawarkan tukar rumah tersebut dengan rumah tingkat mewah dan bonus mobil. Akan tetapi, ibunya menolak lantaran akses untuk angkutan umum sulit. Hal itu penting, mengingat kala itu Fitrah masih bersekolah.

Di sisi lain, sang ibu juga menolak karena mereka baru saja pindah dan merasa lelah untuk berkemas lagi. Lambat laun, akhirnya sang ibu mengetahui alasan orang tersebut ingin menukar rumahnya, yakni karena beragama Islam dan ingin tinggal di dekat masjid raya.

Bertahun-tahun tinggal di Lakemba, Fitrah pun sering mendengarkan azan dan melihat orang berbondong-bondong sholat di masjid setiap hari. Tidak jarang, lantunan azan itu mengganggu keluarganya, terutama saat hari raya Idul Fitri. Bahkan, Fitrah sekeluarga sampai menggunakan penutup telinga semalaman. 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
