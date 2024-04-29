Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kisah Mualaf Timothy Winter Dosen Universitas Cambridge yang Bermula Tidak Sengaja Dengar Murotal

Hantoro , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |11:29 WIB
Kisah Mualaf Timothy Winter Dosen Universitas Cambridge yang Bermula Tidak Sengaja Dengar Murotal
Ilustrasi kisah mualaf Timothy Winter dosen Universitas Cambridge yang bermula dengar murotal. (Foto: Freepik)
A
A
A

KISAH mualaf Timothy Winter dibahas Okezone Muslim dalam artikel berikut ini. Pemilik nama lengkap Timothy John Winter ini memutuskan memeluk agama Islam atas kesadaran diri sendiri. Setelah mantap menjadi Muslim, ia mengubah namanya menjadi Syekh Abdal Hakim Murad. 

Syekh Abdal Hakim Murad atau Timothy Winter yakin menjadi mualaf usai melihat sendiri peradaban serta kebiasaan umat Islam. Menurut dia, peradaban besar yang dihasilkan Islam menyebar dari Timur Tengah ke berbagai penjuru dunia.

Kisah mualaf Timothy Winter atau Syekh Abdal Hakim Murad. (Foto: YouTube Penduduk Langit)

"Lihatlah Alhambra di Spanyol, Taj Mahal di India, dan lainnya. Semuanya merupakan salah satu peradaban Islam dalam dunia arsitektur," ungkap Timothy Winter seperti disitat dari kanal YouTube Penduduk Langit.

Kemudian ia juga melihat bahwa Islam memiliki beragam tradisi yang berbeda-beda antara satu negara dan negara lainnya. Dia memberikan contoh tradisi Islam di Afrika berbeda dengan tradisi Islam di Turki, Uzbekistan, Melayu, Bosnia, hingga negara lainnya.

Meski begitu, umat Islam hanya menyembah satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjunjung tinggi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam sebagai suri teladan seluruh Muslim.

"Islam bersumber dari satu dan beragam tradisi itu untuk satu tujuan, yakni Allah. Mereka semua menghadapkan diri ke satu tempat yang berdoa dan sujud, yakni ke arah Makkah yang menjadi kiblat semua umat Islam di seluruh dunia," papar Timothy Winter. 

Halaman:
1 2
