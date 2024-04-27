Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Bule Inggris Tobat Usai Dalami Sihir hingga Yakin Jadi Mualaf

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |18:27 WIB
Kisah Bule Inggris Tobat Usai Dalami Sihir hingga Yakin Jadi Mualaf
Ilustrasi bule Inggris tobat dalami sihir hingga yakin jadi mualaf. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH kisah bule Inggris bernama Sam yang tobat dari mendalami ilmu sihir. Dia pun mendapat hidayah Islam hingga yakin menjadi mualaf.

Dilansir kanal YouTube Jubah Islam, diungkapkan bahwa bule Inggris tersebut mengenal agama Islam justru ketika mendalami ilmu sihir bersama komunitasnya. Sam pun menceritakan awal perjalanannya menjadi mualaf.

Kisah bule Inggris bernama Sam tobat dalami sihir dan yakin jadi mualaf. (Foto: YouTube Jubah Islam)

Setelah lulus dari sekolah, dirinya bekerja di salon milik ibunya. Di lingkungan barunya itu, dia justru seperti diajak untuk mendalami hal-hal spiritual yang cenderung negatif.

"Lalu ada seorang teman melakukan ilmu hitam. Orang ini melakukan ritual menggunakan ayam kemudian orang ini melakukan spiritual dengan jin," ucap Sam.

Melihat perilaku temannya tersebut, Sam justru sulit lepas dan membuatnya mempelajari hal-hal berbau satanisme. Namun, gara-gara inilah awal mulai Sam mengenal soal Islam.

Suatu hari temannya itu mengajaknya menonton film berjudul 'Shadow Emotion'. Di akhir film yang bergenre dokumenter tersebut tertera kutipan Alquran, hadis, dan juga ajaran agama Islam.

"Saya kepikiran tentang film itu. Tentang akhir zaman dan semacamnya. Terus saya berpikir, wow Islam memberi pemahaman soal itu," lanjutnya. 

Halaman:
1 2 3
