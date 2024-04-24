Dapat Hidayah Islam, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri Mantap Jadi Mualaf

BERIKUT kisah Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mendapat hidayah Islam dan mantap menjadi mualaf. Ia selama ini dikenal sebagai putra Papua yang memiliki jabatan cemerlang di Kepolisian Republik Indonesia.

Keputusan Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri untuk menjadi mualaf cukup mengejutkan banyak orang. Fakta ini diketahui setelah muncul video di kanal YouTube AD Media Papua Official beberapa waktu lalu dengan judul "Shalat Idul Fitri 1443 H Bersama Kapolda dan Wakapolda Papua".

Di dalam video tersebut terlihat Irjen Mathius D Fakhiri mengunjungi Masjid Muhajirin. Di salah satu masjid di Provinsi Papua itu ia memberi ucapan selamat hari raya Idul Fitri.

Irjen Mathius D Fakhiri dengan tampilan yang khas baju Lebaran memberi sambutan hangat di hadapan jamaah yang hadir di Masjid Muhajirin Polda Papua.

Mengenakan baju koko berwarna coklat muda dan celana panjang coklat tua, serta wajahnya yang tertutup masker hitam, Irjen Mathius D Fakhiri menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri dengan penuh kehangatan.

Penuh kerendahan hati, Irjen Mathius D Fakhiri menyampaikan doa agar perayaan Idul Fitri tersebut membawa keberkahan serta kebahagiaan bagi semua umat manusia.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat id di Masjid Muhajirin Mapolda Papua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Mathius D Fakhiri SIK, beserta staf dan Bhayangkari, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin," ucap Irjen Mathius D Fakhiri.

"Semoga perayaan Idul Fitri membawa keberkahan dan membawa kebahagiaan bagi kita semua. Aamiin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," imbuhnya dalam video berdurasi 1 jam 2 menit tersebut.