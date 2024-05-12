Kisah Mualaf Artis Hollywood Emilie Francois, Mantap Tinggalkan Dunia Hiburan hingga Istikamah Berhijab

INILAH kisah mualaf artis Hollywood Emilie Francois. Setelah resmi masuk Islam, ia mantap meninggalkan dunia hiburan hingga istikamah mengenakan hijab. Masya Allah.

Emilie Francois juga menjadi produser sejumlah film di Hollywood. Dirinya menjalani debut sebagai aktris di usia belia 12 tahun lewat film "Sense and Sensibility" yang rilis pada 1995.

Dalam film tersebut, Emilie berperan sebagai Margaret Dashwood dengan lawan main aktris terkenal seperti Emma Thompson dan Kate Winslet.

Selain itu, aktris kelahiran Camden, London, pada 20 Desember 1982 ini juga membintangi film terkenal lainnya yakni "Paws". Di film tersebut ia bermain bersama mendiang Heath Ledger dan Nathan Cavaleri. Ada juga film "New Year's Day".

Dilansir laman The Muslim Times, ternyata sejak 2003 ketika baru menginjak usia 21 tahun, Emilie Francois diketahui resmi memeluk agama Islam. Ia resmi menjadi mualaf setelah lulus dari Cambridge University. Sebelumnya Emilie merupakan umat Katolik Roma.

Sudah memeluk agama Islam, Emilie disebut menolak penggunaan kata "convert" atau "revert" sebagai rujukan atas berubahnya keyakinan yang dianut. Ia menyebut dirinya cukup dengan sebutan "Muslim".