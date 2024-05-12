Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Mualaf Artis Hollywood Emilie Francois, Mantap Tinggalkan Dunia Hiburan hingga Istikamah Berhijab

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |18:44 WIB
Kisah Mualaf Artis Hollywood Emilie Francois, Mantap Tinggalkan Dunia Hiburan hingga Istikamah Berhijab
Ilustrasi kisah mualaf artis Hollywood Emilie Francois. (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH kisah mualaf artis Hollywood Emilie Francois. Setelah resmi masuk Islam, ia mantap meninggalkan dunia hiburan hingga istikamah mengenakan hijab. Masya Allah.

Emilie Francois juga menjadi produser sejumlah film di Hollywood. Dirinya menjalani debut sebagai aktris di usia belia 12 tahun lewat film "Sense and Sensibility" yang rilis pada 1995.

Kisah mualaf artis Hollywood Emilie Francois. (Foto: Twitter @The_MuslimTimes)

Dalam film tersebut, Emilie berperan sebagai Margaret Dashwood dengan lawan main aktris terkenal seperti Emma Thompson dan Kate Winslet.

Selain itu, aktris kelahiran Camden, London, pada 20 Desember 1982 ini juga membintangi film terkenal lainnya yakni "Paws". Di film tersebut ia bermain bersama mendiang Heath Ledger dan Nathan Cavaleri. Ada juga film "New Year's Day".

Dilansir laman The Muslim Times, ternyata sejak 2003 ketika baru menginjak usia 21 tahun, Emilie Francois diketahui resmi memeluk agama Islam. Ia resmi menjadi mualaf setelah lulus dari Cambridge University. Sebelumnya Emilie merupakan umat Katolik Roma.

Sudah memeluk agama Islam, Emilie disebut menolak penggunaan kata "convert" atau "revert" sebagai rujukan atas berubahnya keyakinan yang dianut. Ia menyebut dirinya cukup dengan sebutan "Muslim". 

Halaman:
1 2 3
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/614/3182602/pebasket_dallas_mavericks_kyrie_irving-C2s5_large.jpg
Kisah Mualaf Kyrie Irving, Pebasket Top NBA yang Putuskan Memeluk Agama Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/614/3180517/jeff_monson-D7Mc_large.jpg
Kisah Mualaf Jeff Monson, Petarung MMA yang Masuk Islam karena Lihat Teman-temannya Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178544/farel_prayoga-ftBZ_large.jpg
Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175931/tommaso_bortolazzo-icjy_large.jpg
Kisah Aktivis Global Sumud Flotilla Masuk Islam Usai Lihat Tindakan Polisi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/614/3130621/pemimpin_geng_masuk_islam-BM1f_large.jpg
Pemimpin Geng yang Masuk Islam, Begini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/621/3108782/richard_lee-Ayen_large.jpg
Dokter Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman Berikan Kesaksian
Telusuri berita muslim lainnya
