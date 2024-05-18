Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kenapa Penduduk Madinah Tidak Merayakan Maulid Nabi? Ini Jawaban Syekh Masjid Nabawi

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |09:19 WIB
Kenapa Penduduk Madinah Tidak Merayakan Maulid Nabi? Ini Jawaban Syekh Masjid Nabawi
Syekh Abdurrozaq pengajar tetap Masjid Nabawi menjelaskan penyebab penduduk Madinah tidak merayakan Maulid Nabi. (Foto: Instagram @seaqidah)
A
A
A

KENAPA penduduk Tanah Suci Madinah di Arab Saudi tidak merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam? Syekh Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin Al Abbad Al Badr, dosen Universitas Islam Madinah Al Munawwarah dan pengajar tetap di Masjid Nabawi, pun memberi jawaban lengkapnya.

Sholat berjamaah di Masjid Nabawi. (Foto: Istimewa/Arabnews)

Dalam video viral yang diunggah akun Instagram @seaqidah, Syekh Abdurrozaq di Masjid Nabawi menceritakan pengalamannya saat bertemu seorang jamaah yang heran di Kota Madinah tidak ada satu pun orang yang merayakan hari lahir atau Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam.

Padahal, Madinah adalah salah satu kota yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Ini jamaah tersebut piker seharusnya melakukan perayaan pada hari Maulid Nabi. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
