HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Cara Sewa Sepeda di Sekitar Masjid Nabawi

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |14:17 WIB
Cara Sewa Sepeda di Sekitar Masjid Nabawi
Ilustrasi cara sewa sepeda di sekitar Masjid Nabawi. (Foto: Freepik)
A
A
A

BERIKUT ini cara sewa sepeda di sekitar Masjid Nabawi, Kota Madinah, Arab Saudi. Penyewaan sepeda di sekitar Masjid Nabawi menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum Muslim, termasuk jamaah haji dan umrah.

Tentunya ada tarif dari sepeda yang disewakan di sekitar Masjid Nabawi tersebut. Mengendarai sepeda di Tanah Suci Madinah dapat menjadi salah satu pengalaman seru yang bisa dilakukan kaum Muslimin.

Sewa sepeda di sekitar Masjid Nabawi. (Foto: TikTok @ventour_travel)

Madinah merupakan kota suci kedua setelah Makkah. Di Madinah dipenuhi berbagai infrastruktur, termasuk dengan jalur sepeda.

Sewa sepeda ini menjadi alternatif bagi jamaah haji dan umrah. Dengan adanya penyewaan sepeda, para jamaah bisa makin mudah menjelajahi Kota Madinah. 

Halaman:
1 2
