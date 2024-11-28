Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Kemegahan Masjid Nabawi Disebut sebagai Wujud Keikhlasan Rasulullah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |11:04 WIB
Kemegahan Masjid Nabawi Disebut sebagai Wujud Keikhlasan Rasulullah
Menag Nasaruddin Umar menyaksikan diorama Masjid Nabawi. (Dok Kemenag)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengagumi kejayaan dan kekayaan warisan Islam yang ditampilkan di Museum The Prophet's Mosque Expansion Project, yang berlokasi di depan Masjid Nabawi, Madinah.

Menurut Menag, berbagai warisan yang dapat disaksikan hari ini adalah wujud keikhlasan Rasulullah SAW.

"Kita memiliki Masjid Nabawi seperti ini dan sangat bagus karena dimuseumkan. Jadi generasi kita yang akan datang, tahu persis bagaimana perjuangan Rasulullah," kata Menag di Madinah, melansir laman Kemenag, Kamis (28/11/2024).

"Dan itulah satu contoh orang yang bekerja dengan ikhlas, pasti akan mewarisi hingga sekarang ini. Coba kalau bukan Rasulullah, tidak ikhlas, maka tidak mungkin memiliki warisan seperti ini," ucapnya.

Menurutnya, jika hari ini umat muslim menyaksikan kemegahan Masjid Nabawi, ini karena adanya perjuangan yang dilakukan.

"Rasulullah membangun masjid ini, Atapnya itu semula dari pelepah kurma dan tiangnya dari pohon kurma," tutur Nasaruddin.

Ternyata, hari ini, Masjid Nabawi bisa berdiri megah dan memiliki payung-payung yang amat iconic.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/614/3072647/imam-masjid-nabawi-bertemu-menag-sampaikan-amanah-raja-salman-kzEQVe6lUf.jpg
Imam Masjid Nabawi Bertemu Menag, Sampaikan Amanah Raja Salman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/614/3072539/imam-masjid-nabawi-kunjungi-indonesia-kemenag-memperkuat-kerja-sama-dakwah-dan-urusan-islam-3TY2WOL2M1.jpg
Imam Masjid Nabawi Kunjungi Indonesia, Kemenag: Memperkuat Kerja Sama Dakwah dan Urusan Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/614/3071493/daftar-imam-tetap-masjidil-haram-dan-masjid-nabawi-tahun-1446-h-2024-m-hOjiJs1o8e.jpg
Daftar Imam Tetap Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Tahun 1446 H/2024 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/616/3009685/cara-sewa-sepeda-di-sekitar-masjid-nabawi-uYbjpVcWqD.jpg
Cara Sewa Sepeda di Sekitar Masjid Nabawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/618/3008756/bacaan-doa-masuk-masjid-nabawi-jamaah-haji-dan-umrah-wajib-tahu-Q4dsvrHrj2.jpg
Bacaan Doa Masuk Masjid Nabawi, Jamaah Haji dan Umrah Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/616/2963828/masuk-raudhah-jamaah-haji-atau-umrah-kini-wajib-scan-barcode-3E2gJX86c2.jpg
Masuk Raudhah, Jamaah Haji dan Umrah Kini Wajib Scan Barcode
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement