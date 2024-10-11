Bertemu MUI, Imam Masjid Nabawi Ingatkan Pentingnya Baca Alquran

IMAM Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi bertemu jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia pun mengingatkan mengenai pentingnya membaca Alquran.

Kedatangan Syekh Ahmad ke Kantor MUI diisi sesi tanya jawab. Terdapat pertanyaan: Bagaimana perkembangan umat Islam dalam berpegang teguh kepada Alquran dan hadits?

Menjawab pertanyaan itu, Syekh Ahmad menekankan bahwa pentingnya membaca Alquran. Ia menukil ayat Alquran yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kaum yang meninggalkan Alquran.

Hal itu dalam Alquran Surat Al Furqan Ayat 30:

وَقَالَ الرَّسُوۡلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوۡمِى اتَّخَذُوۡا هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ مَهۡجُوۡرًا

Dan Rasul (Muhammad) berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Alquran ini diabaikan."

Syekh Ahmad menyampaikan, para ulama menyebutnya orang yang tidak membaca Alquran, melupakan Alquran, tidak mengamalkan kandungan isi Alquran, dan tidak lagi mencari kesembuhan dari Alquran.

Menurut beliau, dalam Alquran Surat Al Furqan itu menggambarkan generasi saat ini yang jauh dari Alquran. Untuk tidak jauh dari Alquran, Syekh Ahmad menekankan umat Islam agar membaca Alquran.