Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bertemu MUI, Imam Masjid Nabawi Ingatkan Pentingnya Baca Alquran

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |11:11 WIB
Bertemu MUI, Imam Masjid Nabawi Ingatkan Pentingnya Baca Alquran
Imam Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi. (Foto: mui.or.id)
A
A
A

IMAM Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi bertemu jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia pun mengingatkan mengenai pentingnya membaca Alquran

Kedatangan Syekh Ahmad ke Kantor MUI diisi sesi tanya jawab. Terdapat pertanyaan: Bagaimana perkembangan umat Islam dalam berpegang teguh kepada Alquran dan hadits?

Menjawab pertanyaan itu, Syekh Ahmad menekankan bahwa pentingnya membaca Alquran. Ia menukil ayat Alquran yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kaum yang meninggalkan Alquran. 

 

Hal itu dalam Alquran Surat Al Furqan Ayat 30:

وَقَالَ الرَّسُوۡلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوۡمِى اتَّخَذُوۡا هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ مَهۡجُوۡرًا

Dan Rasul (Muhammad) berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Alquran ini diabaikan."

Syekh Ahmad menyampaikan, para ulama menyebutnya orang yang tidak membaca Alquran, melupakan Alquran, tidak mengamalkan kandungan isi Alquran, dan tidak lagi mencari kesembuhan dari Alquran.

Menurut beliau, dalam Alquran Surat Al Furqan itu menggambarkan generasi saat ini yang jauh dari Alquran. Untuk tidak jauh dari Alquran, Syekh Ahmad menekankan umat Islam agar membaca Alquran. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/330/3175584/alquran-brYT_large.jpg
Hukum Membuka Halaman Alquran dengan Jari Dibasahi Ludah, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/614/3171649/alquran-y0Kd_large.jpg
Arti Wakafa Billahi Syahida serta Tulisan Arab dan Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/330/3170865/alquran-71Bp_large.jpg
7 Cara Berinteraksi dengan Alquran, Jalan Raih Keberkahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/614/3165054/alquran-LA27_large.jpg
Keutamaan Surat Al Insyirah, Urusan Dimudahkan hingga Hajat Dikabulkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/330/3158431/alquran-c9Ev_large.jpg
Hadis tentang Surat Al-Waqiah Lengkap dengan Keutamaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/330/3157510/alquran-4sae_large.jpg
Gambaran Shiratal Mustaqim dalam Alquran
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement