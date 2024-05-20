Advertisement
HOME MUSLIM CURHAT HAJI

Tawa Riang dan Gembira Trio Nenek Siti Impiannya Terkabul Bisa Naik Haji Bersama

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |21:50 WIB
Tawa Riang dan Gembira Trio Nenek Siti Impiannya Terkabul Bisa Naik Haji Bersama
Tiga Jamaah Haji Indonesia Asal Lampung/Foto: MCH 2024
A
A
A

 

MADINAH – Raut wajah Siti Komariah (76) terlihat gembira saat menginjakkan kaki kali pertama di Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

Siti bersama dua saudara perempuannya yang lain, Siti Maryam (73) dan Siti Badriyah juga turut ikut menjadi jamaah haji 2024.

"Alhamdulillah mbak, kami sudah sampai di sini," ungkapnya kepada petugas haji yang menyambutnya di Bandara Madinah,” ujar Siti Komariyah, Minggu (20/5/2024).

Ketiga bersaudara tersebut berasal dari Lampung Selatan, Lampung, kelompok terbang (kloter) JKG-18. Ketiganya begitu bersemangat menyambut undangan Rabb-nya tanpa keluh, menuju Baitullah. Labbaik Allahumma Labbaaik.

Kepada petugas MCH 2024, Nenek Siti Komariah bercerita, keinginan untuk beribadah haji akhirnya dapar terwujud setelah 12 tahun penantian.

"Dulu, kami sengaja, daftar haji bareng. Alhamdulillah terwujud, semoga kami bertiga bisa jadi haji mabrur," harapnya.

Kompak, kedua saudaranya mengamini doa ini. "Kami bertiga petani mbak, kami nabung sedikit demi sedikit untuk berhaji. Alhamdulillah bisa terwujud," tutur Nenek Siti Maryam.

