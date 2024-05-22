Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Mengetahui Fungsi Smart Card Jamaah Haji Indonesia di Tanah Suci Makkah, Sangat Bermanfaat ketika Armuzna

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |18:22 WIB
Mengetahui Fungsi Smart Card Jamaah Haji Indonesia di Tanah Suci Makkah, Sangat Bermanfaat ketika Armuzna
Ilustrasi smart card jamaah haji Indonesia 2024 selama di Tanah Suci Makkah. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

JAMAAH haji Indonesia 2024 akan mendapat smart card atau kartu pintar ketika berada di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi. Smart card ini dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi untuk dibagikan kepada jamaah haji, sekaligus sebagai akses mengikuti rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

"Kebijakan penggunaan smart card baru diterapkan tahun ini oleh Pemerintah Arab Saudi. Nah, ini harus diikuti oleh jamaah haji Indonesia," ungkap Juru Bicara Kementerian Agama Republik Indonesia Anna Hasbie di Jakarta, Selasa 21 Mei 2024, dikutip dari Kemenag.go.id.

Ia melanjutkan, jamaah haji Indonesia diminta membawa selalu smart card selama berada di Tanah Suci Makkah, terutama ketika puncak haji di Armuzna.

"Smart card adalah kartu yang nanti dipakai jamaah haji ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Setiap jamaah ke Armuzna, wajib memakainya," terangnya. 

Ilustrasi smart card jamaah haji Indonesia 2024 selama di Tanah Suci Makkah. (Foto: Kemenag.go.id)

Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Makkah Khalilurrahman juga mengimbau ketua kloter, ketua rombongan, dan ketua regu, termasuk jemaah, bertanggung jawab memastikan kartu pintar tidak hilang serta menjaganya sebaik mungkin.

"Kami memberikan imbauan ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, dan jamaah agar bisa menjaganya sebaik mungkin. Jangan sampai hilang," ucapnya di Makkah.

Dia menambahkan, smart card akan didistribusikan melalui kepala sektor untuk diberikan kepada ketua kloter. Mereka yang membagikan smart card kepada jamaah haji melalui ketua rombongan.

"Kemudian nanti teknis pembagiannya ke kasektor. Kasektor yang nanti membagikan kepada ketua kloter. Ketua kloter nanti yang akan membagikan ke ketua rombongan, lalu ke ketua regu dan jamaah. Kami mengimbau ketua regu kloter dan jamaah haji benar-benar menjaganya agar tidak hilang," jelasnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/398/3144209/hajj_media_hub-2ZYO_large.jpeg
Berkunjung ke The Hajj Media Hub, Pusat Informasi Haji Kementerian Media Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143951/layanan_911_saudi-3Dbc_large.jpeg
Mengunjungi Pusat Layanan 911 Saudi: Cepat Respons Laporan, 24 Jam Tanpa Henti Amankan Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143925/gus_yahya_saudi-odb2_large.jpeg
Ketua Umum PBNU Gus Yahya Beri 4 Usul Penting soal Haji di Seminar Akbar Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143877/gugus_tugas_haji_2025-Sboz_large.jpeg
Saudi Jamin Keamanan Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/398/3143019/amer_al_gadaffi-PyEg_large.jpg
Keajaiban Haji! Jamaah Libya Ini Akhirnya ke Tanah Suci usai Ditolak Naik Pesawat, Bagaimana Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3080091/menag-pastikan-haji-2025-tak-terganggu-transisi-organisasi-NdJ7B60OWd.jpg
Menag Pastikan Haji 2025 Tak Terganggu Transisi Organisasi
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement