HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kapan Puasa Tarwiyah dan Arafah 2024?

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |13:21 WIB
Kapan Puasa Tarwiyah dan Arafah 2024?
Ilustrasi jadwal puasa Tarwiyah dan Arafah 2024. (Foto: Freepik)
KAPAN puasa Tarwiyah dan Arafah 2024? Keduanya merupakan amalan puasa sunnah pada bulan Dzulhijjah atau bulan haji yang memiliki keutamaan luar biasa besar. 

Puasa Tarwiyah dikerjakan pada tanggal 8 Dzulhijjah, sementara puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Dua puasa ini sunnah dikerjakan oleh mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Jamaah haji di Tanah Suci tidak disunnahkan mengerjakan puasa tersebut. 

Info grafis keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah. (Foto: Okezone)

Keutamaan Puasa Tarwiyah

Dihimpun dari laman Rumaysho, Imam Al Ghazali mengungkapkan bahwa keutamaan orang yang melaksanakan puasa tarwiyah adalah ia akan mendapatkan pahala seperti pahala kesabaran Nabi Ayub Alaihissallam atas kesabaran penderitaannya.

Sedangkan keutamaan orang yang melaksanakan puasa Arafah adalah ia akan mendapatkan pahala seperti pahala Nabi Isa Alaihissalam (Mukasyafatul Qulub). 

Tanggal 8 Dzulhijjah (Tarwiyah) atau "Yaumut Tarwiyah" yang berarti "Hari Menyegarkan Diri". Istilah tersebut disematkan karena pada waktu tersebut para jamaah haji melihat air setelah sebelumnya air tidak atau jarang ditemui.

Mereka berangkat ke Mina dan bermalam sebelum hari Arafah dan saat itu juga turunya wahyu (perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala) kepada Nabi Ibrahim Alaihissallam untuk menyembelih Nabi Ismail Alaihissallam. 

