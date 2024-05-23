Doa Masuk Makam Baqi seperti Diajarkan Rasulullah

DOA masuk Makam Baqi dibahas lengkap dalam artikel berikut ini. Makam Baqi dikenal juga dengan nama Jannatul Baqi atau Baqi' al-Gharqad. Baqi merupakan kompleks pemakaman Islam pertama dan tertua di Kota Madinah, Arab Saudi.

Terdapat doa yang bisa diamalkan ketika masuk Makam Baqi. Berikut ini bacaannya, sebagaimana dihimpun dari laman Muslim.or.id:

Doa Masuk Makam Baqi

Disebutkan dalam kisah 'Aisyah yang membuntuti Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ke pemakaman Baqi dalam sebuah hadits yang panjang, 'Aisyah bertanya kepada Rasulullah:

كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون

"Ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan kepada mereka (penghuni kubur)?" Rasulullah menjawab, "Katakanlah: Assalamu'alaykum wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang kemudian. Dan Insya Allah kami akan menyusul kalian." (HR Muslim (3/14), Ahmad (6/221), An-Nasa'i (1/286), dan Abdurrazzaq nomor 6712)