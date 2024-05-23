Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Doa Masuk Makam Baqi seperti Diajarkan Rasulullah

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |14:08 WIB
Doa Masuk Makam Baqi seperti Diajarkan Rasulullah
Ilustrasi doa masuk Makam Baqi seperti diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DOA masuk Makam Baqi dibahas lengkap dalam artikel berikut ini. Makam Baqi dikenal juga dengan nama Jannatul Baqi atau Baqi' al-Gharqad. Baqi merupakan kompleks pemakaman Islam pertama dan tertua di Kota Madinah, Arab Saudi.

Terdapat doa yang bisa diamalkan ketika masuk Makam Baqi. Berikut ini bacaannya, sebagaimana dihimpun dari laman Muslim.or.id

Makam Baqi. (Foto: Okezone)

Doa Masuk Makam Baqi

Disebutkan dalam kisah 'Aisyah yang membuntuti Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ke pemakaman Baqi dalam sebuah hadits yang panjang, 'Aisyah bertanya kepada Rasulullah:

كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون

"Ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan kepada mereka (penghuni kubur)?" Rasulullah menjawab, "Katakanlah: Assalamu'alaykum wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang kemudian. Dan Insya Allah kami akan menyusul kalian." (HR Muslim (3/14), Ahmad (6/221), An-Nasa'i (1/286), dan Abdurrazzaq nomor 6712) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/618/3080066/5-doa-saat-jenguk-orang-sakit-Up7GR1rnNs.jpg
5 Doa saat Jenguk Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/330/3076657/pelantikan-prabowo-gibran-ketahui-pentingnya-mendoakan-pemimpin-negeri-5KsXBbRSsM.jpg
Pelantikan Prabowo-Gibran, Ketahui Pentingnya Mendoakan Pemimpin Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/616/3074798/bacaan-doa-menghilangkan-sihir-dari-dalam-tubuh-nk3DwH5qQ2.jpg
Bacaan Doa Menghilangkan Sihir dari Dalam Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/618/3074270/jangan-diam-saat-cukur-rambut-amalkan-doa-ini-agar-lebih-berkah-rG2PvvMLs9.jpg
Jangan Diam saat Cukur Rambut, Amalkan Doa Ini agar Lebih Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/618/3072186/doa-orangtua-untuk-anaknya-agar-lulus-cpns-QLi6qtdiDb.jpg
Doa Orangtua untuk Anaknya agar Lulus CPNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/618/3071920/doa-ketika-menghadapi-orang-zalim-lengkap-dengan-artinya-GLTzoHzh12.jpg
Doa ketika Menghadapi Orang Zalim Lengkap dengan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement