Teori Relativitas Waktu Sudah Ada Sebelum Diungkap Albert Enstein? Ini Kata Alquran dan Sains

ALQURAN dan sains mengungkap fakta-fakta terkait teori relativitas waktu. Benarkah sudah ada sebelum diungkap fisikawan Albert Einstein?

Diketahui bahwa Albert Einstein mencetuskan teori relativitas waktu yang cukup terkenal di dunia sains. Namun ternyata, Alquran sudah lama membahas persoalaan yang sama.

Teori relativitas diungkapkan Albert Einstein pada awal abad 20. Ia menyatakan waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Sebelumnya, tidak pernah ada yang mampu mengungkapkan fakta ini dengan jelas.

Ketika itu tidak ada yang mengetahui bahwa waktu adalah sebuah konsep relatif. Waktu juga dapat berubah menyesuaikan keadaannya. Kini teori relativitas menjadi fakta yang terbukti secara ilmiah.

Sebagaimana dikutip lansir buku "Alquran vs Sains Modern Menurut Dr Zakir Naik" karya Ramadhani dan kawan-kawan, terkait teori relativitas ini kitab suci Alquran telah memberi informasi tentang waktu yang bersifat relatif, dan termuat dalam ayat-ayat berikut.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗۗ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

"Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu." (QS Al Hajj: 47)