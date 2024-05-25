Mengapa Bisa Terjadi Hujan Meteor? Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap Penyebabnya

ALQURAN dan sains menjelaskan lengkap penyebab terjadinya hujan meteor. Hujan meteor merupakan penampakan jalur jatuhnya meteorid ke atmosfer bumi atau yang lazim disebut bintang jatuh. Dalam ajaran agama Islam, jatuhnya meteor memiliki makna tersendiri.

Berdasarkan sains, hujan meteor bisa disebabkan gravitasi bumi yang lebih besar dan menarik benda-benda luar angkasa sehingga membentur atmosfer.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Alquran:

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاۤءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨالْكَوَاكِبِۙ

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍۚ

لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍۖ

دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ

اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

"Sesungguhnya Aku telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap setan yang sangat durhaka, setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan), maka ia dikejar oleh suluh api yang terang." (QS As-Saffat: 6–10)

Ayat-ayat tersebut memberikan kesimpulan bahwa jatuhnya meteor sebagai fenomena alam ialah benda langit yang digunakan untuk melempar setan yang coba mencuri hak-hak dari langit. Penjelasan ini juga diperkuat oleh salah satu penulis yakni Abdul Syukur Al-Azizi dalam bukunya 'Islam itu Ilmiah'.

Beliau menuliskan rangkumannya tentang hujan meteor dalam bab 'Sabuk Van Allen' bahwa berdasarkan penelitian para ahli astronomi abad modern, dari beberapa planet yang berada dalam sistem tata surya, mulai Merkurius hingga Pluto, tidak satu pun bisa dihuni oleh makhluk hidup, kecuali Planet Bumi.

Hal ini disebabkan sistem dan kondisi planet tersebut tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Selain karena suhu yang ekstrem (sangat panas hingga beberapa ratus derajat atau terlalu dingin sampai jauh di bawah titik nol), planet-planet tersebut juga tidak henti-hentinya dibombardir ribuan meteor dan benda langit lainnya.