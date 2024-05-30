70% Wilayah Bumi adalah Lautan, Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap

Ilustrasi Alquran dan sains ungkap fakta 70 persen wilayah planet bumi adalah lautan. (Foto: Freepik)

ALQURAN dan sains menjelaskan lengkap fakta-fakta 70 persen wilayah planet bumi adalah lautan. Sangat menarik diketahui kaum Muslimin dunia.

Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dengan sangat sempurna sebagai tempat hidup umat manusia, hewan, hingga tumbuhan secara berdampingan. Allah Ta'ala hanya meminta makhluk taat kepada-Nya dan menjaga bumi.

Bumi terdiri dari 70 persen wilayah lautan dan 30 persen wilayah daratan. Dikarenakan seluruh wilayahnya digenangi air laut yang bewarna biru, maka bumi disebut juga sebagai Planet Biru.

Indonesia mempunyai 17.504 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, dan menurut Data Asian Development 2009 menunjukkan bahwa wilayah pesisir Indonesia merupakan rumah untuk ribuan spesies yang berada di dalam laut.

Dai yang juga anggota TNI, Ustadz Mayor Laut (KH) Jayadi MA, mengatakan Indonesia terdiri dari 70 persen lautan dan 30 persen daratan.

Menurut dia, dari 6.236 total ayat dalam Alquran, ada 45 ayat membicarakan tentang lautan dan daratan. Kemudian 32 ayat bicara tentang lautan serta 13 ayat tentang daratan.

"Jika dipersenkan, 70 persen membicarakan lautan dan 30 persen membicarakan daratan," kata kepada Okezone beberapa waktu lalu.