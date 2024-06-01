All Eyes on Rafah, Ini Doa yang Bisa Diamalkan untuk Muslim Palestina

ALL eyes on Rafah, ini doa yang bisa diamalkan untuk Muslim Palestina. Diketahui bahwa serangan udara brutal zionis Israel ke wilayah Rafah di Palestina menyebabkan 45 warga meninggal dunia, termasuk anak-anak. Selain itu, 294 orang lainnya terluka.

Dunia pun mengutuk perbuatan zalim genosida zionis Israel tersebut. Terbaru, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) turut mengungkapkan mengecam keras perbuatan tidak manusiawi Israel tersebut.

"Meskipun sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi saya ingin mengulang lagi bahwa Indonesia mengecam keras serangan Israel ke Rafah," kata Presiden Jokowi dalam keterangannya di Pasar Senggol, Kota Dumai, Riau, Sabtu (1/6/2024).

Arti All Eyes on Rafah

All Eyes on Rafah memiliki arti "Semua Mata Tertuju pada Rafah". Ini merupakan gerakan kampanye negara-negara di dunia untuk mendukung masyarakat Rafah, Palestina, yang menjadi korban kezaliman zionis Israel .

All Eyes on Rafah menggema selama beberapa waktu terakhir hingga ramai di media sosial. Gerakan ini terus meningkat di dunia, khususnya di Eropa Barat, Australia, dan India.

Para aktivis dan kelompok peduli kemanusiaan secara rutin menyerukan kampanye All Eyes on Rafah untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap Kota Rafah yang menjadi tempat orang-orang berlindung setelah pertempuran sengit menghancurkan wilayah lain di Gaza. Demikian dikutip dari laman Forbes.