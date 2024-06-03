Gara-Gara Punya Kancing Besar, Abu Nawas Dapat Banyak Uang dari Raja

ABU Nawas suatu hari ditantang teman-temannya melakukan hal yang tidak disukai Baginda Raja. Syaratnya, sosok humoris itu diminta jangan sampai membuat Raja marah, tapi sebaliknya yakni tertawa.

Jika berhasil, maka Abu Nawas bakal mendapat banyak uang yakni 1.000 dirham. Mereka pun melakukan kesepakatan.

"Ya sudah besok kita bertemu Raja, dan aku akan melakukan hal yang dipandang tabu," ujar Abu Nawas sebagaimana dilansir nu.or.id.

Teman-temannya bingung, masak sih Abu Nawas bisa melakukan tantangan sulit itu.

Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana. Ia memakai baju yang kancingnya disusun berdasarkan ukuran kecil ke besar, dan di atas sorbannya juga ada kancing besar.

"Abu Nawas kamu sedang melucu apa hari ini? Pakai kancing yang ukurannya aneh, kecil, kemudian besar, paling besar," tanya Baginda Raja.

"Ya Raja, saya masih punya ukuran yang lebih besar lagi," jawab Abu Nawas.

"Di mana?" tanya lagi Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran.