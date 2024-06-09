Doa di Hari Arafah bagi Kaum Muslimin yang Tidak Berhaji

DOA di hari Arafah bagi kaum Muslimin yang tidak berhaji dibahas Okezone Muslim berikut ini. Hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah merupakan puncak ibadah haji dengan melakukan wukuf di Padang Arafah.

Selain itu, hari Arafah juga menjadi waktu paling mustajab berdoa. Setiap doa baik yang dipanjatkan pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dilansir laman Rumaysho, kaum Muslimin dianjurkan memperbanyak doa, mintalah segala kebutuhan (hajat). Hari Arafah merupakan sebaik-baiknya waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ

"Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah." (HR Tirmidzi nomor 3585)

Pada hari Arafah, limpahan maghfiroh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya akan mengalir sebagai bentuk keagungan-Nya.

Dalam riwayat dari 'Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

,مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ“

"Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka kepada para malaikat. Kemudian Allah berfirman: Apa yang diinginkan oleh mereka?" (HR Muslim nomor 1348)