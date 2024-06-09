Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa di Hari Arafah bagi Kaum Muslimin yang Tidak Berhaji

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 09 Juni 2024 |22:31 WIB
Doa di Hari Arafah bagi Kaum Muslimin yang Tidak Berhaji
Ilustrasi doa di hari Arafah bagi kaum Muslimin yang tidak berhaji. (Foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

DOA di hari Arafah bagi kaum Muslimin yang tidak berhaji dibahas Okezone Muslim berikut ini. Hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah merupakan puncak ibadah haji dengan melakukan wukuf di Padang Arafah.

Selain itu, hari Arafah juga menjadi waktu paling mustajab berdoa. Setiap doa baik yang dipanjatkan pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

Info grafis keutamaan hari Arafah. (Foto: Okezone)

Dilansir laman Rumaysho, kaum Muslimin dianjurkan memperbanyak doa, mintalah segala kebutuhan (hajat). Hari Arafah merupakan sebaik-baiknya waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ

"Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah." (HR Tirmidzi nomor 3585) 

Pada hari Arafah, limpahan maghfiroh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya akan mengalir sebagai bentuk keagungan-Nya.

Dalam riwayat dari 'Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

,مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ“

"Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka kepada para malaikat. Kemudian Allah berfirman: Apa yang diinginkan oleh mereka?" (HR Muslim nomor 1348) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/398/3143242/padang_arafah-b9AX_large.jpg
7 Larangan Selama Wukuf di Arafah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/621/3020224/doa-di-hari-arafah-bagi-jamaah-haji-2024-3Vfz6i8dch.jpg
Doa di Hari Arafah bagi Jamaah Haji 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/614/3008809/kapan-hari-arafah-2024-puncak-ibadah-haji-wqvFpXnlUo.jpg
Kapan Hari Arafah 2024 Puncak Ibadah Haji?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/618/2837312/ini-doa-yang-dibaca-nabi-saat-hari-arafah-keutamaannya-luar-biasa-besar-PMXgto5eNf.jpg
Ini Doa yang Dibaca Nabi saat Hari Arafah, Keutamaannya Luar Biasa Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/614/2837372/6-amalan-sunnah-di-hari-arafah-bagi-muslim-yang-tidak-pergi-haji-puasa-hingga-takbir-whbqmOH7Nh.jpg
6 Amalan Sunnah di Hari Arafah bagi Muslim yang Tidak Pergi Haji: Puasa hingga Takbir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/330/2837248/kedahsyatan-hari-arafah-pintu-langit-dibuka-hingga-semua-dosa-diampuni-rHLqUVduKg.jpg
Kedahsyatan Hari Arafah, Pintu Langit Dibuka hingga Semua Dosa Diampuni
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement