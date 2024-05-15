Kapan Hari Arafah 2024 Puncak Ibadah Haji?

KAPAN hari Arafah 2024? Hari Arafah merupakan waktu puncak ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jamaah haji akan berkumpul di Padang Arafah untuk melakukan wukuf yang menjadi syarat sahnya haji.

Bagi umat Islam yang tidak pergi haji, bisa menjalankan puasa sunnah pada Hari Arafah. Keutamaannya luar biasa besar, yakni diampuni segala dosa-dosa.

Sebagaimana dalam salah satu riwayat hadits dijelaskan, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ

Artinya: "Puasa Arafah (9 Dzulhijjah) dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura (10 Muharram) akan menghapuskan dosa setahun yang lalu." (HR Muslim nomor 1162)

Hari Arafah 2024 Versi Muhammadiyah

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada Sabtu Legi 8 Juni 2024 Masehi. Dengan demikian, Hari Arafah 9 Dzulhijjah 1445 H bertepatan dengan Ahad Wage 16 Juni 2024 M dan Idul Adha atau 10 Dzulhijjah 1445 H pada Senin Kliwon 17 Juni 2024 M.

Penetapan tersebut berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tarjdid PP Muhammadiyah.

Hal itu tertuang dalam Maklumat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/1.0/E/2024 yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir beserta sekretaris Mohammad Sayuti pada 12 Januari 2024 M di Yogyakarta tentang penetapan hasil hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1445 H.

"Idul Adha (10 Dzulhijjah 1445 H) jatuh pada hari Senin Kliwon 17 Juni 2024 M. Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya," jelas maklumat tersebut.