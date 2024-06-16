Kisah Wirda Mansur Bersyukur Bisa Jalani Puncak Ibadah Haji Wukuf di Arafah

WIRDA Mansur salah satu publik fitur yang mendapat kesempatan diundang oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud untuk menunaikan ibadah haji tahun ini.

Melalui akun Instagram-nya, Wirda Mansur menceritakan perjalanan ibadah hajinya. Dalam video tersebut, putri dari Ustadz Yusuf Mansur ini memperlihatkan potongan-potongan perjalanan ketika sampai di Tanah Suci Makkah hingga tempat penginapan.

Wirda Mansur juga bersyukur bisa menjalani puncak ibadah haji wukuf di Arafah dengan lancar bersama jutaan Muslim lainnya dari berbagai negara di dunia.

"Wukuf di Arafah menjadi puncak tertinggi kegiatan haji. Tidak sah haji apabila tidak berwukuf. Alhamdulillah, gue bersyukur sekali dapat merasakan berwukuf di Padang Arafah bersama jutaan orang lainnya," tulis Wirda Mansur dalam unggahan di akun Instagram-nya @wirda_mansur, Ahad (16/6/2024).