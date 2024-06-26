Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Cara Istighfar untuk Orangtua yang Sudah Meninggal Dunia

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |17:13 WIB
Cara Istighfar untuk Orangtua yang Sudah Meninggal Dunia
Ilustrasi cara istighfar untuk orangtua yang sudah meninggal dunia. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH cara istighfar untuk orangtua yang sudah meninggal dunia. Ajaran Islam yang mulia sangat memotivasi anak-anak kaum Muslimin untuk mendoakan kedua orangtua, memohonkan ampun untuk mereka, dan memintakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keduanya.

Istighfar dan doa untuk kedua orangtua sangatlah bermanfaat, baik ketika mereka masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Doa juga merupakan di antara sebab kedua orangtua kelak diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan doa serta manfaatnya untuk kedua orangtua sangatlah banyak, di antaranya dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرا

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil'." (Quran Surat Al Isra' Ayat 24) 

Halaman:
1 2
