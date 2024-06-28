JADWAL sholat hari Sabtu 29 Juni 2024 Masehi/22 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Insya Allah membantu mengerjakan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.
Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.09
Subuh: 04.19
Zuhur: 11.43
Asar: 15.07
Magrib: 17.42
Isya: 18.56
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 05.02
Subuh: 05.12
Zuhur: 12.25
Asar: 15.44
Magrib: 18.13
Isya: 19.28
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.39
Subuh: 04.49
Zuhur: 12.08
Asar: 15.30
Magrib: 18.03
Isya: 19.17