Wamenhaj Anggap Wajar Asosiasi Travel Gelisah soal Umrah Mandiri

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak angka bicara soal kebijakan pemerintah yang melegalkan umrah mandiri yang mendapat sorotan. Sorotan itu datang dari Asosiasi travel haji dan Umrah di Indonesia.

"Saya pikir kegelisahan mereka beralasan ya. Kenapa beralasan? Ya karena mereka khawatir kehilangan jemaah. Itu hal yang wajar lah," kata Dahnil dikutip Selasa (28/10/2025).

Namun, Dahnil menyampaikan, keputusan pemerintah Indonesia yang melegalkan umrah mandiri tak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kerajaan Arab Saudi.

Karena itu, ia menjelaskan, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengatur dari sisi regulasinya terkait perjalanan umrah mandiri tersebut.

"Nah, karena untuk melindungi mereka, maka undang-undang mengakomodir umrah mandiri," ujarnya.