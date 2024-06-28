Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Disunnahkan Merapatkan Tumit ketik Sujud Sholat, Ini Dalilnya

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |17:22 WIB
Disunnahkan Merapatkan Tumit ketik Sujud Sholat, Ini Dalilnya
Ilustrasi sunnah merapakan tumit saat sujud sholat. (Foto: Freepik)
SETIAP Muslim disunnahkan merapatkan tumit ketik sujud sholat. Maka itu, jangan terlewat mengerjakannya karena telah dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Dihimpun dari laman Konsultasi Syariah, Jumat (28/6/2024), dai muda asal Yogyakarta Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menerangkan, ketika sujud sholat, umat Islam dianjurkan merapatkan tumit. Ajaran ini berdasarkan hadits:

"Beliau merapatkan kedua tumitnya (ketika sujud)." (Hadits riwayat Imam At-Thahawi dan Ibnu Khuzaimah, dishahihkan Syekh Al Albani)

Sujud sholat. (Foto: Instagram @sahabatsurga)

Disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiallahu 'anha, beliau mengatakan:

فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعِي عَلَى فِرَاشِي، فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقِبَيْهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ،

"Aku kehilangan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, padahal sebelumnya beliau tidur di sampingku. Tiba-tiba aku menjumpai beliau sedang sujud, dalam keadaan merapatkan kedua tumit beliau, dan ujung-ujung jari kaki beliau menghadap kiblat." (HR Ibnu Khuzaimah nomor 654. Al A'dzami mengatakan sanadnya sahih) 

Halaman:
1 2
