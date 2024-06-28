Kumpulan Doa untuk Palestina dan Gaza Lengkap Bacaan Arab Latin serta Artinya

BERIKUT ini bacaan doa untuk Palestina dan Gaza yang dizalimi zionis Israel. Serangan zionis Israel ke wilayah Palestina menyebabkan lebih dari 35.000 orang meninggal dunia, termasuk anak-anak dan perempuan.

Dunia mengutuk perbuatan zalim genosida zionis Israel di Gaza, Palestina, tersebut. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pun turut mengecam keras perbuatan tidak manusiawi zionis Israel tersebut.

"Meskipun sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi saya ingin mengulang lagi bahwa Indonesia mengecam keras serangan Israel ke Rafah (Palestina, red)," kata Presiden Jokowi dalam keterangannya di Pasar Senggol, Kota Dumai, Riau, Sabtu 1 Juni 2024.

BACA JUGA: Profil Filind Onim Anak Bang Onim Kelahiran Gaza Palestina yang Kini Mondok di Gontor

Doa untuk Palestina

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan kaum Muslimin dunia untuk membantu saudara-saudara di Palestina yang dizalimi zionis Israel. Selain memberikan donasi berupa materi dan sebagainya, bisa juga terus melanjutkan boikot terhadap produk-produk pendukung zionis Israel.

Selain itu, umat Islam dunia dapat memanjatkan doa untuk rakyat Palestina. Doa-doa tersebut bisa dipanjatkan di waktu-waktu mustajab agar diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Di antaranya doa yang bisa diamalkan untuk saudara-saudara di Palestina adalah sebagai berikut, lengkap bacaan Arab latin dan artinya:

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ

Allahumma a’izzal isalam wal muslimin

"Ya Allah muliakanlah Islam dan kaum muslimin."

وَأَذِلَّ الشَّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ

Wa adzilla syirka wal musyrikin

"Hinakanlah kesyirikan dan kaum musyrikin."

وَدَمَّلرْ أَعْدَاءَ الدِّينِ

Wa dammir a'daa addin

"Hancurkanlah musuh-musuh agama."

وَاحْمِ حَوْزَةَ الْإِسْلَامِ

Wahmi hauzatal Islami

"Lindungilah kehormatan Islam."

وَاجْمَعْ كَلِمَةَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْحَقِّ

Wajmi kalimatal muslimina alal haqqi

"Dan himpunkanlah kalimat kaum muslimin diatas kebenaran."

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

Ya robbal 'alamin

"Wahai Rabb semesta alam."