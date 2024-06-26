Profil Filind Onim Anak Bang Onim Kelahiran Gaza Palestina yang Kini Mondok di Gontor

INILAH profil Filind Onim anak Bang Onim kelahiran Gaza Palestina yang kini mondok di Gontor. Marwah Filindo atau lebih akrab dikenal dengan Filind Onim merupakan putri dari aktivis kemanusiaan Indonesia di Palestina, Bang Onim.

Filind Onim menjadi perbincangan hangat setelah kisahnya menempuh pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur.

Setelah berhasil tiba di Indonesia, Bang Onim dan keluarga kecilnya berusaha memulai kembali kehidupannya. Namun, ada berbagai persoalan yang mendasar di dalam benak Ketua MER-C Indonesia Cabang Gaza Palestina tersebut, yakni pendidikan masa depan anak-anaknya.

Banyaknya sekolah yang tidak beroperasi di tempat tinggalnya dulu, Gaza, karena bangunan-bangunan hancur serta guru dan murid yang meninggal dunia akibat serangan zionis Israel. Hal ini membuat pendidikan anak-anak di Gaza Palestina, termasuk Filind Onim, terhenti.