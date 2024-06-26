Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Profil Filind Onim Anak Bang Onim Kelahiran Gaza Palestina yang Kini Mondok di Gontor

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |16:24 WIB
Profil Filind Onim Anak Bang Onim Kelahiran Gaza Palestina yang Kini Mondok di Gontor
Profil Filind Onim anak Bang Onim yang kini mondok di Gontor. (Foto: Instagram @filindonim)
A
A
A

INILAH profil Filind Onim anak Bang Onim kelahiran Gaza Palestina yang kini mondok di Gontor. Marwah Filindo atau lebih akrab dikenal dengan Filind Onim merupakan putri dari aktivis kemanusiaan Indonesia di Palestina, Bang Onim. 

Filind Onim menjadi perbincangan hangat setelah kisahnya menempuh pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur.

Filind Onim anak Bang Onim. (Foto: Instagram @filindonim)

Setelah berhasil tiba di Indonesia, Bang Onim dan keluarga kecilnya berusaha memulai kembali kehidupannya. Namun, ada berbagai persoalan yang mendasar di dalam benak Ketua MER-C Indonesia Cabang Gaza Palestina tersebut, yakni pendidikan masa depan anak-anaknya.

Banyaknya sekolah yang tidak beroperasi di tempat tinggalnya dulu, Gaza, karena bangunan-bangunan hancur serta guru dan murid yang meninggal dunia akibat serangan zionis Israel. Hal ini membuat pendidikan anak-anak di Gaza Palestina, termasuk Filind Onim, terhenti. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/614/3172436/palestina-iJ0t_large.jpg
Daftar Negara yang Berbatasan Langsung dengan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/614/3117119/lazismu_kirim_bantuan_buah_dan_sayur_ke_palestina-xptn_large.jpg
Lazismu Kirim Bantuan 2 Ton Sayur dan Buah untuk Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/614/3087437/serukan-perjuangan-kolektif-bela-rakyat-palestina-menag-mereka-punya-kesempatan-hidup-bermartabat-DjFVPFyo1Z.jpg
Serukan Perjuangan Kolektif Bela Rakyat Palestina, Menag : Mereka Punya Kesempatan Hidup Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/18/3050581/serangan_israel_di_gaza_tewaskan_100_orang-2DM1_large.jpg
Hamas Tolak Syarat Baru dari Israel untuk Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/614/3044959/barakallah-artis-zaskia-adya-mecca-sampaikan-bantuan-untuk-pengungsi-palestina-di-yordania-AAFOZ46GlA.jpg
Barakallah, Artis Zaskia Adya Mecca Sampaikan Bantuan untuk Pengungsi Palestina di Yordania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/614/3043450/galang-dana-masjid-istiqlal-akan-dibangun-di-palestina-WaRb9b1EOa.jpg
Galang Dana, Masjid Istiqlal Akan Dibangun di Palestina
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement