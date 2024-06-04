Viral Islam Makhachev Sholat Bersajadah Bendera Palestina Usai Kalahkan Dustin Poirier di UFC 302

VIRAL petarung juara dunia Islam Makhachev sholat bersajadah bendera Palestina usai mengalahkan Dustin Poirier di UFC 302. Ia berhasil mempertahankan gelar tersebut pada pertandingan UFC 302 di Prudential Center, New Jersey, Amerika Serikat, pada Sabtu 1 Juni 2024 malam waktu setempat.

Dikenal sebagai sosok petarung terkuat saat ini tidak membuat Islam Makhachev melalaikan kewajiban sebagai Muslim. Usai bertanding di atas ring, dia menunaikan ibadah sholat fardhu di ruang ganti.

Namun, ada yang menarik perhatian publik dari video sholat Islam Makachev yang viral beredar di lini masa media sosial. Dikutip dari video viral unggahan akun media sosial @muslimathletes, Makhachev melaksanakan sholat dengan sajadah bendera Palestina.

Seperti diketahui, Palestina kembali berduka usai diserang zionis Israel di wilayah Rafah hingga membuat puluhan orang meninggal dunia. Hal ini menjadi duka semua Muslim dunia, termasuk Islam Makhachev yang berasal dari Rusia.