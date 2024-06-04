Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Islam Makhachev Sholat Bersajadah Bendera Palestina Usai Kalahkan Dustin Poirier di UFC 302

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |22:50 WIB
Viral Islam Makhachev Sholat Bersajadah Bendera Palestina Usai Kalahkan Dustin Poirier di UFC 302
Viral petarung juara dunia Islam Makhachev sholat bersajadah bendera Palestina usai mengalahkan Dustin Poirier di UFC 302. (Foto: Instagram @muslimathletes)
A
A
A

VIRAL petarung juara dunia Islam Makhachev sholat bersajadah bendera Palestina usai mengalahkan Dustin Poirier di UFC 302. Ia berhasil mempertahankan gelar tersebut pada pertandingan UFC 302 di Prudential Center, New Jersey, Amerika Serikat, pada Sabtu 1 Juni 2024 malam waktu setempat.

Dikenal sebagai sosok petarung terkuat saat ini tidak membuat Islam Makhachev melalaikan kewajiban sebagai Muslim. Usai bertanding di atas ring, dia menunaikan ibadah sholat fardhu di ruang ganti.

Islam Makhachev. (Foto: Instagram)

Namun, ada yang menarik perhatian publik dari video sholat Islam Makachev yang viral beredar di lini masa media sosial. Dikutip dari video viral unggahan akun media sosial @muslimathletes, Makhachev melaksanakan sholat dengan sajadah bendera Palestina.

Seperti diketahui, Palestina kembali berduka usai diserang zionis Israel di wilayah Rafah hingga membuat puluhan orang meninggal dunia. Hal ini menjadi duka semua Muslim dunia, termasuk Islam Makhachev yang berasal dari Rusia. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement