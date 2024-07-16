Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ustadz Yazid Jawas Wafat, Teuku Wisnu Sampaikan Doa Terbaik

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |19:16 WIB
Ustadz Yazid Jawas Wafat, Teuku Wisnu Sampaikan Doa Terbaik
Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. (Foto: Istimewa/YouTube)
A
A
A

ARTIS Teuku Wisnu turut berduka atas wafatnya tokoh dai salafi Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ia pun menyampaikan doa terbaik.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Rahimahullah," ungkap Teuku Wisnu, seperti dikutip dari unggahan di akun Instagram-nya @teukuwisnu, Selasa (16/7/2024).

"Ya Allah… Ampunilah dia (mayat) berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia (dari beberapa hal yang tidak disukai), maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia (surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (atau istri di Surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya (atau suaminya), dan masukkan dia ke Surga, jagalah dia dari siksa kubur dan neraka (HR Muslim)," tulisnya.

Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. (Foto: Instagram @teukuwisnu)

Sebagaimana diberitakan, salah satu pendakwah senior Indonesia Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas meninggal dunia pada Kamis 11 Juli 2024. Beliau wafat dalam usia 61 tahun.

Dilansir dari akun Instagram Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH), jenazah Ustadz Yazid disholatkan pada Jumat 12 Juli pukul 09.00 WIB di Masjid Raya At-Thohiriyah, Empang. Beliau dimakamkan di Taman Makam Wakaf LOS Lolongok, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/616/3074409/teks-mc-tahlilan-orang-meninggal-lengkap-dengan-urutannya-mJWOejsT1g.jpg
Teks MC Tahlilan Orang Meninggal Lengkap dengan Urutannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/616/3072589/5-cara-menghadapi-orang-sakaratul-maut-sesuai-ajaran-islam-DKsCzewqm9.jpg
5 Cara Menghadapi Orang Sakaratul Maut Sesuai Ajaran Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/614/3069335/bacaan-doa-untuk-orang-meninggal-bukan-cuma-innalillahi-9jOELU5Uwk.jpg
Bacaan Doa untuk Orang Meninggal, Bukan Cuma Innalillahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/612/3066065/karyawan_meninggal_dunia-gftc_large.jpg
Miris, Karyawan Ini Meninggal Dunia Usai Surat Cutinya Ditolak Atasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/54/3064777/sehat_sutardja-vG0l_large.jpg
Miliader Asal Indonesia Sehat Sutarja Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/338/3064008/iliustrasi_jasad_meninggal_dunia-6j8s_large.jpg
Kronologi Penumpang Asal Jakarta Meninggal Diduga Kelelahan di Puncak Bogor
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement