Ustadz Yazid Jawas Wafat, Teuku Wisnu Sampaikan Doa Terbaik

ARTIS Teuku Wisnu turut berduka atas wafatnya tokoh dai salafi Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ia pun menyampaikan doa terbaik.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Rahimahullah," ungkap Teuku Wisnu, seperti dikutip dari unggahan di akun Instagram-nya @teukuwisnu, Selasa (16/7/2024).

"Ya Allah… Ampunilah dia (mayat) berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia (dari beberapa hal yang tidak disukai), maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia (surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (atau istri di Surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya (atau suaminya), dan masukkan dia ke Surga, jagalah dia dari siksa kubur dan neraka (HR Muslim)," tulisnya.

BACA JUGA: Inilah Profil Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

Sebagaimana diberitakan, salah satu pendakwah senior Indonesia Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas meninggal dunia pada Kamis 11 Juli 2024. Beliau wafat dalam usia 61 tahun.

Dilansir dari akun Instagram Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH), jenazah Ustadz Yazid disholatkan pada Jumat 12 Juli pukul 09.00 WIB di Masjid Raya At-Thohiriyah, Empang. Beliau dimakamkan di Taman Makam Wakaf LOS Lolongok, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat.