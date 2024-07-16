Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Kapan Puasa 10 Muharram 2024? Ini Jadwal Lengkapnya

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |09:18 WIB
Kapan Puasa 10 Muharram 2024? Ini Jadwal Lengkapnya
Ilustrasi jadwal puasa 10 Muharram 2024. (Foto: Freepik)
A
A
A

KAPAN puasa 10 Muharram 2024? Ini jadwal lengkapnya. Puasa 10 Muharram tersebut diketahui juga sebagai puasa Asyura.

Di dalam bulan Muharram terdapat beberapa puasa sunnah yang memiliki keutamaan luar biasa besar. Di antaranya adalah puasa Tasua dan Asyura yang dilaksanakan pada tanggal 9–10 Muharram setiap tahunnya.

Dikutip dari laman Rumaysho, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa kaum Muslimin dianjurkan memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Berpuasalah sesuai kemampuan, namun yang lebih tepat tidak puasa sebulan penuh selama Muharram.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mendorong umatnya melakukan puasa pada bulan Muharram. Beliau bersabda: 

Info grafis peristiwa bersejarah di bulan Muharram. (Foto: Okezone)

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ

"Puasa yang paling utama setelah (puasa) Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah –Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam." (HR Muslim nomor 1163, dari Abu Hurairah)

Kemudian dalam riwayat lain, 'Aisyah radhiyallahu 'anhu berkata:

وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِى شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِى شَعْبَانَ

"Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadhan. Aku tidak pernah melihat beliau banyak puasa dalam sebulan selain pada bulan Syakban." (HR Muslim nomor 1156) 

Halaman:
1 2 3
