JADWAL sholat hari Senin 29 Juli 2024 Masehi/23 Muharram 1446 Hijriah. Insya Allah membantu semua Muslim di Indonesia menunaikan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.
Mari disimak jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.14
Subuh: 04.24
Zuhur: 11.47
Asar: 15.10
Magrib: 17.47
Isya: 18.59
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 05.05
Subuh: 05.15
Zuhur: 12.29
Asar: 15.49
Magrib: 18.19
Isya: 19.32
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.43
Subuh: 04.53
Zuhur: 12.12
Asar: 15.34
Magrib: 18.08
Isya: 19.20