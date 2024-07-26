Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Hukum Tajwid Surat Al Furqan Ayat 1-3 Beserta Artinya

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |09:27 WIB
Hukum Tajwid Surat Al Furqan Ayat 1-3 Beserta Artinya
Ilustrasi hukum tajwid Surat Al Furqan Ayat 1-3. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

HUKUM tajwid Surat Al Furqan Ayat 1–3 beserta artinya dipaparkan dalam artikel berikut ini. Surat Al furqan memiliki arti Pembeda. Menjadi surat urutan ke-25 dalam kitab suci Alquran dan terdiri dari 77 ayat. 

Surat Al Furqan juga termasuk golongan Makkiyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Makkah.

Berikut ini penjelasan hukum tajwid Surat Al Furqan Ayat 1–3 beserta artinya, sebagaimana telah Okezone himpun: 

Surat Al Furqan Ayat 1–3

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ

Latin: Tabarakal-ladzi nazzalal-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadzira(n).

Artinya: "Maha berlimpah anugerah (Allah) yang telah menurunkan Furqan (Al-Qur’an) kepada hamba-Nya (Nabi Muhammad) agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam."

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا

Latin: Allażī lahū mulkus-samāwāti wal-arḍi wa lam yattakhiż waladaw wa lam yakul lahū syarīkun fil-mulki wa khalaqa kulla syai'in fa qaddarahū taqdīrā(n).

Artinya: "(Yaitu Zat) yang milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi, (Dia) tidak mempunyai anak, dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaan(-Nya). Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat." 

Ilustrasi hukum tajwid Surat Al Furqan. (Foto: Shutterstock)

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا

Latin: Wattakhadzū min dūnihī ālihatal lā yakhluqūna syai'aw wa hum yukhlaqūna wa lā yamlikūna li'anfusihim ḍarraw wa lā naf‘aw wa lā yamlikūna mautaw wa lā ḥayātaw wa lā nusyūrā(n).

Artinya: "Mereka mengambil sembahan selain Dia, padahal mereka (sembahan itu) tidak dapat menciptakan apa pun. Bahkan, mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk (menolak) bahaya terhadap dirinya, tidak dapat (mendatangkan) manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak (pula) membangkitkan." 

Hukum Tajwid Surat Al Furqan Ayat 1–3

Ayat 1

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ

1. تَبٰرَكَ الَّذِيْ

Hukum tajwidnya ada tiga macam. Pertama, mad thabi'i karena huruf Ba berharakat fathah tegak. Cara membacanya panjang 2 harakat. Kedua, alif lam syamsiah karena huruf Lam bertemu Lam. Cara membacanya masuk atau lebur ke huruf Lam. Ketiga, mad thabi'i karena huruf Dzal berhaarakat kasrah bertemu ya sukun.

2. نَزَّلَ الْفُرْقَانَ

Hukum tajwidnya ada dua macam. Pertama, alif lam qomariah karena huruf lam bertemu Fa. Cara membacanya jelas. Kedua, mad thabi'i karena huruf Qaf berharakat fathah bertemu alif.

3. عَلٰى عَبْدِهٖ

Hukum tajwidnya ada dua macam. Pertama, mad thabi;i karena huruf Lam berharakat fathah tegak. Cara membacanya panjang 2 harakat. Kedua, qalqalah sughra karena huruf qalqalah Ba berada di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan ringan.

4. لِيَكُوْن

Hukum tajwidnya mad thabi'i karena huruf Kaf berharakat dhommah bertemu wawu sukun. Cara membacanya panjang 2 harakat.

5. لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

Hukum tajwdinya ada tiga macam. Pertama, mad thabi'i karena huruf 'Ain berharakat fathah tegak. Kedua, mad thabi'i karena huruf mim berharakat kasrah bertemu ya sukun, Cara membacanya panjang 2 harakat. Ketiga, Mad Iwadh karena huruf Ra beerharakat fathatain diwaqaf. Cara membaacanya tanwin dihilangkan diganti fathah dan dipanjangkan 2 harakat. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/618/2848091/bacaan-alquran-surat-al-furqan-lengkap-77-ayat-beserta-artinya-tentang-pembeda-WGiwGtFyHj.jpg
Bacaan Alquran Surat Al Furqan Lengkap 77 Ayat Beserta Artinya tentang Pembeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/614/3181214//alquran-Evw2_large.jpg
5 Contoh Idgham Mimi dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/330/3177633//alquran-PkvT_large.jpg
Alquran Ingatkan Manusia untuk Jaga Bumi, Jangan Buat Kerusakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/614/3177107//alquran-D9jJ_large.jpg
Keutamaan 2 Ayat Terakhir Surat Al-Baqarah, Mohon Ampun kepada Allah SWT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/612/3176499//asn-ohYx_large.jpg
Viral Oknum ASN di Bengkulu Minta Maaf Usai Injak Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175909//alquran-rPim_large.jpg
Kenapa Surat Yasin Disebut Jantung Alquran?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement