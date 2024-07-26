Hukum Tajwid Surat Al Furqan Ayat 1-3 Beserta Artinya

HUKUM tajwid Surat Al Furqan Ayat 1–3 beserta artinya dipaparkan dalam artikel berikut ini. Surat Al furqan memiliki arti Pembeda. Menjadi surat urutan ke-25 dalam kitab suci Alquran dan terdiri dari 77 ayat.

Surat Al Furqan juga termasuk golongan Makkiyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Makkah.

Berikut ini penjelasan hukum tajwid Surat Al Furqan Ayat 1–3 beserta artinya, sebagaimana telah Okezone himpun:

BACA JUGA: 10 Contoh Tajwid Idgham Bighunnah di Alquran dan Tata Cara Membacanya

Surat Al Furqan Ayat 1–3

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ

Latin: Tabarakal-ladzi nazzalal-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadzira(n).

Artinya: "Maha berlimpah anugerah (Allah) yang telah menurunkan Furqan (Al-Qur’an) kepada hamba-Nya (Nabi Muhammad) agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam."

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا

Latin: Allażī lahū mulkus-samāwāti wal-arḍi wa lam yattakhiż waladaw wa lam yakul lahū syarīkun fil-mulki wa khalaqa kulla syai'in fa qaddarahū taqdīrā(n).

Artinya: "(Yaitu Zat) yang milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi, (Dia) tidak mempunyai anak, dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaan(-Nya). Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat."

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا

Latin: Wattakhadzū min dūnihī ālihatal lā yakhluqūna syai'aw wa hum yukhlaqūna wa lā yamlikūna li'anfusihim ḍarraw wa lā naf‘aw wa lā yamlikūna mautaw wa lā ḥayātaw wa lā nusyūrā(n).

Artinya: "Mereka mengambil sembahan selain Dia, padahal mereka (sembahan itu) tidak dapat menciptakan apa pun. Bahkan, mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk (menolak) bahaya terhadap dirinya, tidak dapat (mendatangkan) manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak (pula) membangkitkan."

BACA JUGA: Hukum Tajwid Surat Al Humazah Lengkap 9 Ayat dan Tata Cara Membacanya

Hukum Tajwid Surat Al Furqan Ayat 1–3

Ayat 1

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ

1. تَبٰرَكَ الَّذِيْ

Hukum tajwidnya ada tiga macam. Pertama, mad thabi'i karena huruf Ba berharakat fathah tegak. Cara membacanya panjang 2 harakat. Kedua, alif lam syamsiah karena huruf Lam bertemu Lam. Cara membacanya masuk atau lebur ke huruf Lam. Ketiga, mad thabi'i karena huruf Dzal berhaarakat kasrah bertemu ya sukun.

2. نَزَّلَ الْفُرْقَانَ

Hukum tajwidnya ada dua macam. Pertama, alif lam qomariah karena huruf lam bertemu Fa. Cara membacanya jelas. Kedua, mad thabi'i karena huruf Qaf berharakat fathah bertemu alif.

3. عَلٰى عَبْدِهٖ

Hukum tajwidnya ada dua macam. Pertama, mad thabi;i karena huruf Lam berharakat fathah tegak. Cara membacanya panjang 2 harakat. Kedua, qalqalah sughra karena huruf qalqalah Ba berada di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan ringan.

4. لِيَكُوْن

Hukum tajwidnya mad thabi'i karena huruf Kaf berharakat dhommah bertemu wawu sukun. Cara membacanya panjang 2 harakat.

5. لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

Hukum tajwdinya ada tiga macam. Pertama, mad thabi'i karena huruf 'Ain berharakat fathah tegak. Kedua, mad thabi'i karena huruf mim berharakat kasrah bertemu ya sukun, Cara membacanya panjang 2 harakat. Ketiga, Mad Iwadh karena huruf Ra beerharakat fathatain diwaqaf. Cara membaacanya tanwin dihilangkan diganti fathah dan dipanjangkan 2 harakat.