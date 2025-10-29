Siapakah Sosok Penghancur Kakbah pada Kiamat Nanti?

JAKARTA - Siapakah sosok penghancur Kakbah pada kiamat nanti? Menarik untuk mengetahui sosok tersebut.

Hancurnya Kakbah menjadi salah satu tanda hari kiamat. Lalu, siapakah sosok penghancur Kakbah?

Dalam buku "Dahsyatnya Hari Kiamat", Ibnu Katsir mengungkapkan sejumlah hadits mengenai hal tersebut. Kakbah dihancurkan oleh Dzu as-Suwaiqatain.

Jelang akhir zaman nanti, muncul muncul angin lembut yang mencabut nyawa setiap manusia yang masih memiliki keimanan meski hanya seberat biji sawi. Setelahnya, tak ada lagi yang tersisa di Bumi selain orang kafir dan manusia-manusia jahat yang tidak lagi menyebut nama Allah SWT.

Saat itu, sudah tak ada yang merawat Kakbah. Hingga kemudian, pada suatu hari datanglah laki-laki botak dari Habasyah yang bernama Dzu Suwaiqatain.

Dzu Suwaiqatain menghancurkan Kakbah, merusak perhiasannya, melepas kiswahnya dan mencopoti batunya satu persatu dengan sekop dan cangkul. Setelah itu, Kakbah tidak akan pernah dimakmurkan lagi.

Rasulullah SAW bersabda:

يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ، وَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا، وَيُجَرِّدُهَا مِنْ كُسْوَتِهَا، وَلَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ أُصَيْلِعَ أُفَيْدِعَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِهِ وَمِعْوَلِهِ.

Artinya : “Kakbah dihancurkan oleh Dzu as-Suwaiqatain dari Habasyah (Ethiopia), perhiasannya dirampas, dan lepaskan kain penutupnya. Seakan-akan aku melihat kepalanya botak dan bengkok tulang-tulang persendiannya. Ia menghantam Kakbah dengan cangkul dan sekopnya.” (HR Imam Ahmad)