JADWAL sholat hari Senin 12 Agustus 2024 Masehi/7 Safar 1446 Hijriah. Insya Allah membantu setiap Muslim di Indonesia menunaikan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.
Mari disimak jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.15
Subuh: 04.25
Zuhur: 11.46
Asar: 15.06
Magrib: 17.46
Isya: 18.56
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 05.03
Subuh: 05.13
Zuhur: 12.28
Asar: 15.48
Magrib: 18.22
Isya: 19.32
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.42
Subuh: 04.52
Zuhur: 12.11
Asar: 15.31
Magrib: 18.09
Isya: 19.19