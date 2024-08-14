Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

11 Contoh Bacaan Tajwid Iqlab di Dalam Juz 30 Alquran

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |06:23 WIB
11 Contoh Bacaan Tajwid Iqlab di Dalam Juz 30 Alquran
Ilustrasi 11 contoh bacaan tajwid Iqlab di dalam juz 30 alquran( Foto : Freepik)
A
A
A

ADA 11 contoh bacaan tajwid Iqlab di dalam Juz 30 Alquran yang bisa kaum Muslimin pelajari. Iqlab adalah salah satu hukum bacaan tajwid di dalam Alquran. Bacaan iqlab terjadi ketika huruf nun sukun (نْ) atau tanwin ( ــًــ, ــٍــ, ــٌــ ) bertemu dengan ba (ب) setelahnya.

Cara membaca hukum tajwid iqlab dengan menukar nun sukun (نْ) menjadi huruf mim (م) dan dengung tersembunyi. Berikut ini 11 contoh bacaan tajwid Iqlab di dalam Juz 30 Alquran, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. QS Al-Humazah ayat 4 (nun sukun bertemu ba)

كَلَّا ۖ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

2. QS Al-Bayyinah ayat 4 (nun sukun bertemu ba)

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ

3. QS Al-Alaq ayat 15 (tanwin bertemu ba)

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ

4. QS Al-Lail ayat 8 (nun sukun bertemu ba)

وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ

5. QS As-Syams ayat 12 (nun sukun bertemu ba)

إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا

Halaman:
1 2
